دعوات واسعة في السعودية لإلغاء اختبارات نهاية العام لطلبة الجامعات

دعوات واسعة في السعودية لإلغاء اختب...

يبلغ عدد طلاب الجامعات في السعودية، نحو 1.5 مليون طالب وطالبة موزعين على أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تلقت وزارة التعليم السعودية، عددا كبيرا من الطلبات، لإلغاء اختبارات نهاية العام لطلبة الجامعات الذين يقولون إن الظروف التي يمرون بها، وتجربتهم الجديدة مع نظام التعليم عن بعد الذي فرضته إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تعرقل تجاوزهم لتلك الاختبارات بالشكل الأمثل.

ووجه طلبة جامعة سعوديون من مختلف التخصصات، ومن جميع مناطق المملكة، طلباتهم للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر" الذي يعد الساحة الافتراضية الأكبر التي تجمع السعوديين وتمتلك فيه وزارة التعليم ووزيرها حمد آل الشيخ حسابات نشطة عليه.

وتدور عشرات آلاف التغريدات المكتوبة تحت الوسم "#الغو_اختبارات_الجامعات" حول مغزى الوسم ذاته، بينما يبرر أصحاب مطالب إلغاء الاختبارات مطلبهم بالقول إنهم خضعوا لتقييم بديل في الفترة الماضية التي سرى فيها نظام التعليم عن بعد، وبما يشمل 80% من مجموع المعدل الكامل.

 

وقررت غالبية الجامعات السعودية اعتماد التقييم بنسبة 80% من مجموع الدرجات من خلال التنسيق بين الطلاب وأساتذتهم، عبر تكليفهم بمهام دراسية وبحثية عن بعد، وإبقاء 20% لاختبار نهائي سيجري بعد نحو أسبوع من الآن مع بدايات شهر رمضان المبارك.

ويريد الكثير من طلاب الجامعات إلغاء تلك الاختبارات لكون نسبة الدرجة المخصصة لها غير كبيرة، بينما تتطلب جهدا دراسيا كبيرا وإعدادا يشمل توفر شبكة إنترنت جيدة وجهاز حاسوب لكونها شروط قد لا تتوفر لدى الجميع على حد قول بعض الطلاب.

 

ويستند أصحاب ذلك الرأي لقرار الوزارة غير المسبوق الذي صدر قبل يومين، وتم فيه تقديم مواعيد نهاية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية في المدارس، واعتبار طلابها ناجحين للمرحلة الأعلى دون إجراء اختبار نهائي.

 

وهذا هو ثاني يوم من حملة مطالب مماثلة يقودها طلاب الجامعات، دون ظهور من وزارة التعليم التي منحت جامعاتها وهيئاتها التدريسية صلاحيات واسعة ودعتهم للتيسير على الطلاب مراعاة لظروف التعليم الاستثنائية الحالية.

وفي استجابة فردية لتلك المطالب فيما يبدو، قال عميد كلية العلوم الصحية والكلية الجامعية بالقنفذة، عمر بن عبدالله الهزازي: "انتهيت من رصد الدرجات في مقرري الكيمياء الكهربية، والكيمياء العامة لـ٩٠ طالبا، وحصل أدناهم على٧٥ من ٨٠، ونظير تلك الجهود التي بذلوها فإن درجة الاختبار من ٢٠سأدخلها ضمن التكاليف وسأعفيهم من الاختبار، وسيأخذ الجميع ٢٠من ٢٠ مكافأة لهم، لتكون درجة ادناهم ٩٥ واعلاهم ١٠٠فهنيئا لهم جميعا A+".

 

وحث الهزازي زملاءه في باقي الجامعات على اتخاذ خطوات مماثلة، وقال: "كلما قدر الأستاذ طلابه وأحبهم واستمع لهم، أحبوه، وكان أثر تشجيعه عليهم عظيما. كيف يؤثر الأستاذ بطلابه اذا كان ليس على لسانه الا تحطيمهم، وتسفيه آرائهم. افتحوا قلوبكم لطلابكم، ولا تحظروهم إن تواصلوا، ولا تصدوا عنهم إن اشتكوا، وأقنعوهم لتطيب نفوسهم ويحملون لكم أجمل الذكريات".

 

ودافع عن خطوته بإلغاء الاختبار قائلا: "تلقيت بعض النقد من بعض الإخوة في تقييم الطلاب من ٩٥، وإني اقول لهم: إن التيسير عليهم ومكافأتهم على القليل بالكثير نهج رباني، ونذكرهم بوصية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما دعا للتيسير، ونذكرهم بخطاب الوزير الذي بعثه للجامعات ودعا فيه الى التيسير ...فرفقا رفقا بطلابنا".

 

وأضاف: "ونذكرهم بالرفق الذي دعا اليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيسروا على طلابكم ولا تجعلوا تقييمكم لهذا الفصل كغيره فهو فصل استثنائي، ولو كنت وزيرا لصدرت للجامعات توجيها أن لا يقل أدناهم عن ٨٥ بدلا من ٦٠.وكم أحزن على طالب انقطع النت لديه، فظل حائرا يبكي على فوات العلم".

ويبلغ عدد طلاب الجامعات في السعودية، نحو 1.5 مليون طالب وطالبة موزعين على أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة في مختلف الفروع العلمية والنظرية.

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