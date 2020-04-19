دعوات واسعة في السعودية لإلغاء اختبارات نهاية العام لطلبة الجامعات

تلقت وزارة التعليم السعودية، عددا كبيرا من الطلبات، لإلغاء اختبارات نهاية العام لطلبة الجامعات الذين يقولون إن الظروف التي يمرون بها، وتجربتهم الجديدة مع نظام التعليم عن بعد الذي فرضته إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تعرقل تجاوزهم لتلك الاختبارات بالشكل الأمثل.

ووجه طلبة جامعة سعوديون من مختلف التخصصات، ومن جميع مناطق المملكة، طلباتهم للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر" الذي يعد الساحة الافتراضية الأكبر التي تجمع السعوديين وتمتلك فيه وزارة التعليم ووزيرها حمد آل الشيخ حسابات نشطة عليه.

وتدور عشرات آلاف التغريدات المكتوبة تحت الوسم "#الغو_اختبارات_الجامعات" حول مغزى الوسم ذاته، بينما يبرر أصحاب مطالب إلغاء الاختبارات مطلبهم بالقول إنهم خضعوا لتقييم بديل في الفترة الماضية التي سرى فيها نظام التعليم عن بعد، وبما يشمل 80% من مجموع المعدل الكامل.

#الغو_اختبارات_الجامعات اتمنى تشوفون وضعنا وكيف الدكاتره يطلبون اشياء فوق المعقول من بحوث واختبارات ومحاضرات باوقات غلط وليتها درجات كويسه اشياء تعجيزيه! @mohe_sa @minister_moe_sa — A (@Aiix87_) April 19, 2020

#الغو_اختبارات_الجامعات يعني من ابسط حقوقنا انكم تراعونا وتسهلون علينا أنا ابصم بالعشر انه مافيه بني أدم يكرف ويجتهد من قلبه زي الجامعيين وفوق ذا يخسر درجات بالهبل ولا فيه مساعده بعدين تعالوا 20 درجة مستخسرينها فينا والنظام نظام تكفون يعني ترا والله تعبنا نفسياً من كل شيء pic.twitter.com/N9Rg5tc5cN — مـ و ضـ ـي 🇸🇦 (@mss_189) April 19, 2020

وقررت غالبية الجامعات السعودية اعتماد التقييم بنسبة 80% من مجموع الدرجات من خلال التنسيق بين الطلاب وأساتذتهم، عبر تكليفهم بمهام دراسية وبحثية عن بعد، وإبقاء 20% لاختبار نهائي سيجري بعد نحو أسبوع من الآن مع بدايات شهر رمضان المبارك.

ويريد الكثير من طلاب الجامعات إلغاء تلك الاختبارات لكون نسبة الدرجة المخصصة لها غير كبيرة، بينما تتطلب جهدا دراسيا كبيرا وإعدادا يشمل توفر شبكة إنترنت جيدة وجهاز حاسوب لكونها شروط قد لا تتوفر لدى الجميع على حد قول بعض الطلاب.

#الغو_اختبارات_الجامعات والله العظيم اللي يصير فوق طاقتنا نذاكر وبالنهاية عشان موقع فاشل تطير درجاتنا!! والله شيء مو طبييعي جد تحملونا حمل يتعبنا ياخي خلاص اوفر ماعاد اتحملكم ترى الغوها والله . pic.twitter.com/Nb8KKuL9UV — س (@angela7_n) April 19, 2020

#نستاهل_العشرين #الغو_اختبارات_الجامعات

معالي وزير التعليم د. حمد ال الشيخ

@minister_moe_sa

الطلاب والطالبات في هذا الفصل خضعوا لجميع أنواع التقييم ( واجبات-مشاريع-منتديات-اختبارات قصيرة-بحوث-دراسة حالات)

بذلنا في هذا الفصل أكثر من طاقتنا

نطالب الامر بالغاء الاختبار النهائي pic.twitter.com/qsbBcYUHds — TURKI 🅙 (@NameTrki) April 19, 2020

ويستند أصحاب ذلك الرأي لقرار الوزارة غير المسبوق الذي صدر قبل يومين، وتم فيه تقديم مواعيد نهاية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية في المدارس، واعتبار طلابها ناجحين للمرحلة الأعلى دون إجراء اختبار نهائي.

تعبنا قسم بالله! كويز،ميد،مشروع،واجب، ومن غير تعليقات البلاك بورد، الاستيعاب سالب مليون عن طريق زوم وغيره... الدرجة من60 وتدبلت يتدبل نقصي!!!! بال(80) درجة تعبنا تعبنا تعبناااا ارجوكم راعونا وعطونا20 درجة للفاينال. #الغو_اختبارات_الجامعات — iiijkl (@iiijkl1) April 19, 2020

وهذا هو ثاني يوم من حملة مطالب مماثلة يقودها طلاب الجامعات، دون ظهور من وزارة التعليم التي منحت جامعاتها وهيئاتها التدريسية صلاحيات واسعة ودعتهم للتيسير على الطلاب مراعاة لظروف التعليم الاستثنائية الحالية.

وفي استجابة فردية لتلك المطالب فيما يبدو، قال عميد كلية العلوم الصحية والكلية الجامعية بالقنفذة، عمر بن عبدالله الهزازي: "انتهيت من رصد الدرجات في مقرري الكيمياء الكهربية، والكيمياء العامة لـ٩٠ طالبا، وحصل أدناهم على٧٥ من ٨٠، ونظير تلك الجهود التي بذلوها فإن درجة الاختبار من ٢٠سأدخلها ضمن التكاليف وسأعفيهم من الاختبار، وسيأخذ الجميع ٢٠من ٢٠ مكافأة لهم، لتكون درجة ادناهم ٩٥ واعلاهم ١٠٠فهنيئا لهم جميعا A+".

انتهيت من رصد الدرجات في مقرري الكيمياء الكهربية،والكيمياء العامة ل٩٠ طالبا، واخذ أدناهم على٧٥ من ٨٠،ونظير تلك الجهود التي بذلوها فإن درجة الاختبار من ٢٠سأدخلها ضمن التكاليف وسأعفيهم من الاختبار، وسياخذ الجميع ٢٠من ٢٠ مكافأة لهم، لتكون درجة ادناهم ٩٥واعلاهم ١٠٠فهنيئا لهم جميعا A+ — أ.د. عمر بن عبدالله الهزازي (@hazazioa) April 19, 2020

وحث الهزازي زملاءه في باقي الجامعات على اتخاذ خطوات مماثلة، وقال: "كلما قدر الأستاذ طلابه وأحبهم واستمع لهم، أحبوه، وكان أثر تشجيعه عليهم عظيما. كيف يؤثر الأستاذ بطلابه اذا كان ليس على لسانه الا تحطيمهم، وتسفيه آرائهم. افتحوا قلوبكم لطلابكم، ولا تحظروهم إن تواصلوا، ولا تصدوا عنهم إن اشتكوا، وأقنعوهم لتطيب نفوسهم ويحملون لكم أجمل الذكريات".

كلما قدر الاستاذ طلابه، واحبهم، واستمع لهم، كلما احبوه، وكان أثر تشجيعه عليهم عظيما.

كيف يؤثر الاستاذ بطلابه اذا كان ليس على لسانه الا تحطيمهم، وتسفيه آرائهم. افتحوا قلوبكم لطلابكم، ولا تحظروهم ان تواصلوا، ولا تصدوا عنهم إن اشتكوا، واقنعوهم لتطيب نفوسهم ويحملون لكم اجمل الذكريات. — أ.د. عمر بن عبدالله الهزازي (@hazazioa) April 19, 2020

ودافع عن خطوته بإلغاء الاختبار قائلا: "تلقيت بعض النقد من بعض الإخوة في تقييم الطلاب من ٩٥، وإني اقول لهم: إن التيسير عليهم ومكافأتهم على القليل بالكثير نهج رباني، ونذكرهم بوصية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما دعا للتيسير، ونذكرهم بخطاب الوزير الذي بعثه للجامعات ودعا فيه الى التيسير ...فرفقا رفقا بطلابنا".

تلقيت بعض النقد من بعض الإخوة في تقييم الطلاب من ٩٥، وإني اقول لهم : إن التيسير عليهم ومكافأتهم على القليل بالكثير نهج رباني، ونذكرهم بوصية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما دعا للتيسير، ونذكرهم بخطاب الوزير الذي بعثه للجامعات ودعا فيه الى التيسير ...فرفقا رفقا بطلابنا. — أ.د. عمر بن عبدالله الهزازي (@hazazioa) April 19, 2020

وأضاف: "ونذكرهم بالرفق الذي دعا اليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيسروا على طلابكم ولا تجعلوا تقييمكم لهذا الفصل كغيره فهو فصل استثنائي، ولو كنت وزيرا لصدرت للجامعات توجيها أن لا يقل أدناهم عن ٨٥ بدلا من ٦٠.وكم أحزن على طالب انقطع النت لديه، فظل حائرا يبكي على فوات العلم".

ونذكرهم بالرفق الذي دعا اليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيسروا على طلابكم ولا تجعلوا تقييمكم لهذا الفصل كغيره فهو فصل استثنائي، ولو كنت وزيرا لصدرت للجامعات توجيها أن لا يقل ادناهم عن ٨٥ بدلا من ٦٠.

وكم احزن على طالب انقطع النت لديه، فظل حائرا يبكي على فوات العلم. — أ.د. عمر بن عبدالله الهزازي (@hazazioa) April 19, 2020

ويبلغ عدد طلاب الجامعات في السعودية، نحو 1.5 مليون طالب وطالبة موزعين على أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة في مختلف الفروع العلمية والنظرية.