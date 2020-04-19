في زمن "كورونا" .. التلفزيون يستعيد أمجاد المشاهدة الجماهيرية بالسعودية

في زمن "كورونا" .. التلفزيون يستعيد...

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

تشهد القنوات التلفزيونية السعودية إقبالا كبيرا من قبل مشاهدين سعوديين ومقيمين عرب في المملكة، بجانب جمهور عربي كبير يتابعها من مختلف البلدان العربية، في استعادة لأمجاد المشاهدة الجماهيرية التي سرقتها أجهزة الهاتف الذكية وتطبيقاتها وأعادها فيروس كورونا المستجد.

وبينما تتجمع ملايين الأسر في المنازل بمختلف مناطق المملكة، حيث يسري حظر للتجول وتعليق للدراسة والعمل والسفر، بدا أن للتلفزيون نصيبا وافرا من المشاهدة مع ساعات اليوم الطويلة والبحث عن وسائل لتمضية الوقت وكسر وطأة الحظر.

ولدى السعودية، شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة، سواء تلك التي تبث البرامج المتنوعة الموجهة لجميع الفئات، أو المتخصصة بنوعية برامج أو أفلام أو مسلسلات، وتحظى كثير منها بشعبية في العالم العربي بجانب جمهورها السعودي، مثل شبكتي قنوات "إم بي سي " و "روتانا".

لكن القائمين على قطاع التلفزيون في البلاد، وجدوا في تداعيات فيروس كورونا، فيما يبدو، فرصة لكسب مزيد من الجمهور والمشاهدات، فتم إطلاق ثلاث قنوات جديدة، بينما بدأت قنوات قائمة بتقديم مبادرات وبرامج للبقاء في دائرة المنافسة.

وفي ظل غياب مؤشرات إحصائية فورية لنسب المشاهدة لكل قناة، تعد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤشرا لما تحظى به تلك القنوات من جماهيرية ومشاهدة، من خلال تتبع أحاديث المدونين السعوديين عن قنواتهم التلفزيونية وبرامجها هذه الأيام.

ويدور كثير من النقاشات بالفعل حول القنوات الجديدة وبرامجها، بجانب مبادرات القنوات القائمة التي تشهد تفاعلا لافتا ونقاشات عميقة حول عدد من البرامج، بمشاركة نخب سعودية، ترى في بعض تلك البرامج أو القنوات الجديدة بادرة ستترك أثرا إيجابيا على متابعيها من كل النواحي الثقافية والاجتماعية.

"ذكريات" هي واحدة من أحدث قنوات التلفزيون السعودي الرسمي، وقد استطاعت حتى من قبل بدء بثها منذ نحو أسبوع، حصد إعجاب لافت لنوعية برامجها التي ستبثها قبل أن تستقطب تلك البرامج بالفعل نسب مشاهدة عالية فور بثها.

وتعرض "ذكريات"، برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينيات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين عاشوا حقبة ما قبل ظهور الأطباق اللاقطة وتوفر الإنترنت في البلاد على نطاق واسع وميسر، وظهور أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي عززت من النزعة الفردية والانزواء.

وأعادت برامج ومسلسلات القناة الجديدة، حنين كثير من السعوديين لتفاصيل دقيقة عاشوها في الماضي، وارتبطت بتلك البرامج، مثل أوقات العودة من المدرسة، أو سهرات الأسر أمام التلفزيون، بجانب رغبة أجيال أخرى الاطلاع على تفاصيل حقبة لم يعرفوها ويتوفر لهم الوقت الآن لذلك.

 

 

وتابع الكاتب السعودي رجا ساير المطيري، برنامج "ربوع بلادي" قبل أن يشارك متابعيه الكثر انطباعاته حول الحياة في السعودية بحقبة قديمة، قبل أن يختتم تغريدته في تويتر بالقول: "شكرا #قناة_ذكريات" التي بثت البرنامج.

 

 

 

وكان لشبكة "روتانا" الخاصة، نصيب من الحضور التلفزيوني الجديد، حيث أطلقت قناتين تلفزيونيتين جديدتين، الأولى مخصصة للأطفال الذين يقضون كل وقتهم منذ نحو شهرين في المنازل؛ مع توقف الدراسة، والثانية قناة كوميدية تستهدف استقطاب الباحثين عن الضحك والمرح في أجواء الملل الذي يجلبه الحجر المنزلي.

 

واختارت "قناة "الإخبارية" الحكومية، إطلاق مبادرة جديدة لاستقطاب مزيد من الجمهور، وتقديم شيء جديد لمشاهديها، وراحت تقدم بعض نشراتها الإخبارية ونشرات الطقس عبر الاستعانة بمقدمين متقاعدين منذ عقود.

 

 

 

والعودة لمشاهدة التلفزيون لفترات طويلة قد يكون شمل دولا أخرى غير السعودية، بعد أن تغيرت أنماط الحياة عند مئات الملايين من البشر في عموم دول العالم؛ منذ ظهور فيروس كورونا الذي يتسم بعدواه السريعة، وفرضه التباعد بين الناس وملازمة المنازل.

وثمة إجماع بين الباحثين الاجتماعيين على مستوى العالم، بأن نمط حياة الناس سيتغير بشكل دائم حتى بعد اختفاء الفيروس، لكن من غير المؤكد أن يظل التلفزيون أحد تلك التغييرات الدائمة، بحيث يظل منافسا للأجهزة اللوحية وتطبيقات الهواتف الذكية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
الرياض
كورونا
تاغ
تفشي كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث