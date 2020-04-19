في زمن "كورونا" .. التلفزيون يستعيد أمجاد المشاهدة الجماهيرية بالسعودية

تشهد القنوات التلفزيونية السعودية إقبالا كبيرا من قبل مشاهدين سعوديين ومقيمين عرب في المملكة، بجانب جمهور عربي كبير يتابعها من مختلف البلدان العربية، في استعادة لأمجاد المشاهدة الجماهيرية التي سرقتها أجهزة الهاتف الذكية وتطبيقاتها وأعادها فيروس كورونا المستجد.

وبينما تتجمع ملايين الأسر في المنازل بمختلف مناطق المملكة، حيث يسري حظر للتجول وتعليق للدراسة والعمل والسفر، بدا أن للتلفزيون نصيبا وافرا من المشاهدة مع ساعات اليوم الطويلة والبحث عن وسائل لتمضية الوقت وكسر وطأة الحظر.

ولدى السعودية، شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة، سواء تلك التي تبث البرامج المتنوعة الموجهة لجميع الفئات، أو المتخصصة بنوعية برامج أو أفلام أو مسلسلات، وتحظى كثير منها بشعبية في العالم العربي بجانب جمهورها السعودي، مثل شبكتي قنوات "إم بي سي " و "روتانا".

لكن القائمين على قطاع التلفزيون في البلاد، وجدوا في تداعيات فيروس كورونا، فيما يبدو، فرصة لكسب مزيد من الجمهور والمشاهدات، فتم إطلاق ثلاث قنوات جديدة، بينما بدأت قنوات قائمة بتقديم مبادرات وبرامج للبقاء في دائرة المنافسة.

وفي ظل غياب مؤشرات إحصائية فورية لنسب المشاهدة لكل قناة، تعد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤشرا لما تحظى به تلك القنوات من جماهيرية ومشاهدة، من خلال تتبع أحاديث المدونين السعوديين عن قنواتهم التلفزيونية وبرامجها هذه الأيام.

ويدور كثير من النقاشات بالفعل حول القنوات الجديدة وبرامجها، بجانب مبادرات القنوات القائمة التي تشهد تفاعلا لافتا ونقاشات عميقة حول عدد من البرامج، بمشاركة نخب سعودية، ترى في بعض تلك البرامج أو القنوات الجديدة بادرة ستترك أثرا إيجابيا على متابعيها من كل النواحي الثقافية والاجتماعية.

"ذكريات" هي واحدة من أحدث قنوات التلفزيون السعودي الرسمي، وقد استطاعت حتى من قبل بدء بثها منذ نحو أسبوع، حصد إعجاب لافت لنوعية برامجها التي ستبثها قبل أن تستقطب تلك البرامج بالفعل نسب مشاهدة عالية فور بثها.

وتعرض "ذكريات"، برامج ومسلسلات تم بثها في الفترة الممتدة بين أواخر السبعينيات من القرن الماضي وحتى بداية الألفية، وتركت أثرها في أجيال من السعوديين عاشوا حقبة ما قبل ظهور الأطباق اللاقطة وتوفر الإنترنت في البلاد على نطاق واسع وميسر، وظهور أجهزة الهاتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي عززت من النزعة الفردية والانزواء.

وأعادت برامج ومسلسلات القناة الجديدة، حنين كثير من السعوديين لتفاصيل دقيقة عاشوها في الماضي، وارتبطت بتلك البرامج، مثل أوقات العودة من المدرسة، أو سهرات الأسر أمام التلفزيون، بجانب رغبة أجيال أخرى الاطلاع على تفاصيل حقبة لم يعرفوها ويتوفر لهم الوقت الآن لذلك.

مشاركتي في برنامج / بنك المعلومات - د / عمر الخطيب ( رحمه الله ) .. عام ( ١٤٠٧ - ١٩٨٧ م ) اي قبل / ٣٤ عام ... ولله الحمد والمنه ... شكراا # قناة ذكريات 🙏🏻🌹 والله يرفع البلاء عن الامه ... والله يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء 🙏🏻 pic.twitter.com/ZU5BEkJWGw — ابو احمد (@basem_nfc24) April 13, 2020

#قناة_ذكريات#برنامج_بنك_المعلومات الحلقة التي عرضت اليوم كان أحد المتسابقين احد أفراد أسرتنا الذي يعتبر قدوة في العلم و نابغة في علم الرياضيات ابن العم الدكتور عبدالله بن عثمان البابطين (رحمة الله)و تخصص في الهندسة النووية pic.twitter.com/Do4qwjBlxV — ‏ ‏﮼إبراهيم،البابطين ‏﮼ (@iababutain) April 18, 2020

وتابع الكاتب السعودي رجا ساير المطيري، برنامج "ربوع بلادي" قبل أن يشارك متابعيه الكثر انطباعاته حول الحياة في السعودية بحقبة قديمة، قبل أن يختتم تغريدته في تويتر بالقول: "شكرا #قناة_ذكريات" التي بثت البرنامج.

تفاجأت بقيمة برنامج "ربوع بلادي".. بصورِه التوثيقية للشارع وللحياة في مختلف مناطق المملكة. تابعوا البرنامج من هنا:

https://t.co/algp9XkAw9 وتأملوا في الأزياء، والعِمارة، والشارع، والناس، في مدن المملكة قبل 40 سنة. هذه قيمة الأرشيف، ولهذا كنا نطالب بتحريره. شكراً #قناة_ذكريات — رجا ساير المطيري (@Rjasair) April 14, 2020

وأنا أتابع برنامج بنك المعلومات على قناة #ذكريات والذي كان يعرض في مطلع الثمانينيات الميلادية تقديم المبدع الدكتور / عمر الخطيب رحمه الله لفت انتباهي شيئان :

- التزام الجمهور بالزي الوطني

- عمق الأسئلة وصعوبتها يقابلها الثقافة العالية لدى شباب ذلك الزمن ... pic.twitter.com/GdqZcfAxxA — د. عادل سعد الخريصي (@DR__ALKHRAISI) April 17, 2020

عندما تُشاهد قناة ذكريات وبرنامج بنك المعلومات ستندهش من حجم البراءة العالي والحماس المُفرط والبساطة المُتناهية في تفاعل الجمهور مع فقرات البرنامج الثقافي حتى إنك تشاهدهم على مقاعدهم يكتبون إجاباتهم الخاصة فتستخلص أن هذا المجتمع مُحب للثقافة والعلم مُهتم بالمعرفة والتعلّم. pic.twitter.com/4DitiwYc58 — fahd Al-Otaibi (@AlO74872095) April 18, 2020

وكان لشبكة "روتانا" الخاصة، نصيب من الحضور التلفزيوني الجديد، حيث أطلقت قناتين تلفزيونيتين جديدتين، الأولى مخصصة للأطفال الذين يقضون كل وقتهم منذ نحو شهرين في المنازل؛ مع توقف الدراسة، والثانية قناة كوميدية تستهدف استقطاب الباحثين عن الضحك والمرح في أجواء الملل الذي يجلبه الحجر المنزلي.

واختارت "قناة "الإخبارية" الحكومية، إطلاق مبادرة جديدة لاستقطاب مزيد من الجمهور، وتقديم شيء جديد لمشاهديها، وراحت تقدم بعض نشراتها الإخبارية ونشرات الطقس عبر الاستعانة بمقدمين متقاعدين منذ عقود.

#سبا_باهبري

غدا الاثنين ستكون النشرة مع المذيع المتألق والمبدع الاستاذ/ فهد الحمود.

ويوم الاربعاء مع المذيع المبدع والشامل/ مزيد السبيعي. pic.twitter.com/E5Whq7v01k — محمد سند الفهيدي (@_alfohidy) April 12, 2020

عودة المذيع "فهد الحمود" للشاشة عبر نشرة التاسعة بـ "#الإخبارية".. استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابق والله تستهلون اكثر علي ماقدمتموه علي شاشه السعوديه شكرا لكم pic.twitter.com/jZr4ZeJlgI — f h1111123 (@FH1111123) April 13, 2020

بعد غياب طويل.. شاشة "الإخبارية" تعيد "سبأ باهبري" و"حسن كراني" في نشرة أخبار الليلة. pic.twitter.com/70mkwefhJ7 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 12, 2020

والعودة لمشاهدة التلفزيون لفترات طويلة قد يكون شمل دولا أخرى غير السعودية، بعد أن تغيرت أنماط الحياة عند مئات الملايين من البشر في عموم دول العالم؛ منذ ظهور فيروس كورونا الذي يتسم بعدواه السريعة، وفرضه التباعد بين الناس وملازمة المنازل.

وثمة إجماع بين الباحثين الاجتماعيين على مستوى العالم، بأن نمط حياة الناس سيتغير بشكل دائم حتى بعد اختفاء الفيروس، لكن من غير المؤكد أن يظل التلفزيون أحد تلك التغييرات الدائمة، بحيث يظل منافسا للأجهزة اللوحية وتطبيقات الهواتف الذكية.