الكنيسة الكاثوليكية المصرية تعقد قداس عيد الميلاد بدون حضور (فيديو)

أقيم قداس عيد القيامة بدير الأنباء بيشوي بوادي النطرون المصرية، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الآباء والأساقفة والرهبان.

وعقد قداس عيد القيامة بدون حضور لشعب الكنيسة الكاثوليكية المصرية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

كانت مساجد وكنائس مصر، أغلقت أبوابها أمام المصلين في 21 مارس/ آذار 2020، في إطار إجراءات اتخذتها السلطات الصحية في مصر؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وزير الأوقاف في الحكومة المصرية محمد مختار جمعة، في بيان صادر عنه إنه تقرر وقف "صلاة الجماعة والجمعة في كل المساجد على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين".

وأضاف الوزير أن القرار "يأتي حرصا على سلامة المصلين، وانطلاقا من القاعدة الشرعية: صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".

وفي نفس السياق، قررت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، السبت إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والأنشطة والقدّاسات، على مستوى الجمهورية.

وقالت الكنيسة في بيان رسمي: "نظرا لأن التجمعات تمثل الخطر الأكبر الذي يؤدي إلى سرعة انتشار كورونا، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إغلاق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة".

وتابعت: "كما تقرر غلق قاعات العزاء واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات"، مشيرة إلى أن القرار يسري من السبت، وحتى إشعار آخر.

وكانت الهيئة العليا للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، قد أعلنت عن وقف صلوات القداس الإلهي وكافة الصلوات الجماعية، إلى إشعار آخر، على أن يحتفل الآباء الكهنة بالقداس يوميا مع أحد الخدام؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.