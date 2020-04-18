للملابس والأحذية والخيام .. قماش ذكي يتكيف مع الطقس

طور علماء صينيون، قماشًا ذكيًا يسخّن أو يبرّد جلد مرتديه اعتمادًا على الطقس، حيث أخذ العلماء السكر من الهيكل العظمي للمحار واستخدموه لتشكيل ثقوب مجهرية، تحتوي على مادة كيميائية تمتص وتطلق الطاقة الحرارية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء في الصحيفة، أن هذه الثقوب تسمح للنسيج بالتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، وإبقاء مرتديها باردًا في حرارة منتصف النهار، ودافئًا عندما تهب عاصفة مسائية، ويمكن ارتداء الملابس المصنوعة من القماش داخل المنزل أو في الهواء الطلق، مما يقلل من الحاجة إلى مكيفات الهواء ويساعد على توفير الطاقة.

وفي العادة يمكن للمنسوجات الذكية تدفئة الجسم أو تبريده، لكن لا يمكنها أداء الوظيفتين معًا، إلا أن هذا النسيج الجديد ليس فقط خفيفًا وقويًا ويمكن صبغه بألوان مختلفة، لكنه يسخّن ويبرّد الجلد دون الحاجة لمصدر طاقة خارجي، ويمكن استخدامه لصناعة الملابس أو أي منسوجات أخرى.

وقال البروفيسور "غوانغمينغ تاو" من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان:"صممنا البنية الداخلية للألياف الرفيعة، بالتالي يمكن لتقنيتنا تطوير أي شيء يمكنه صناعته من الألياف"، مضيفًا:"يمكن استخدام هذه التقنية في أي أقمشة تحتاج إلى إدارة درجة الحرارة، مثل: الخيام، والمظلات، والستائر، والسجاد، والأحذية، والشراشف، وغيرها ".

وأفاد تاو :"بالنسبة للستائر على سبيل المثال، يمكن أن يمتص القماش الطاقة الحرارية للحفاظ على برودة المنزل أو إطلاق الحرارة خلال يوم بارد".