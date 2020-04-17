عودة ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى كوكب الأرض المثقل بفيروس كورونا‎

المصدر: أ ف ب

عاد رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد من وكالة الفضاء الروسية، اليوم الجمعة، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، الكوكب الذي يواجه تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، فإن المركبة الفضائية التي كانت تضم أندرو مورغان، وجيسيكا مير، وأوليغ سكريبوتشكا، هبطت في سهوب كازاخستان عند الساعة 05,16 بتوقيت غرينتش.

وهذه الرحلة الأولى إلى الأرض لطاقم من محطة الفضاء الدولية، منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا في آذار/مارس.

وكتبت وكالة "روسكوزموس" على حسابها في "تويتر"، "الهبوط كان ناجحًا! ، أهلا بكم أوليغ سكريبوتشكا، وأندرو مورغان، وجيسيكا مير".

ورغم أن موقع هبوط هذا الثلاثي بقي نفسه كما كان للطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء.

فقد أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء، لاختبار كوفيد 19 وأجبرت على ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

كما تم تغيير نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم، وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم، بسبب كوفيد 19.

وسيعود سكريبوتشكا إلى روسيا في طائرة تغادر من قاعدة بايكونور الفضائية، أما رائدا "ناسا" فسيغادران إلى الولايات المتحدة في طائرة من مدينة كيزيلوردا، بعد رحلة تستغرق ساعات عدة بالسيارة.