السعودية تفرض عقوبات مشددة لردع مزوري تصاريح التنقل خلال حظر كورونا

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، عن عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية، تنتظر من يدانون بتزوير تصاريح التنقل التي تتيح لحامليها حرية الحركة خلال سريان حظر التجول العام والجزئي في عموم البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إن "عقوبات جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها، إضافة لمصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاته".

وأوضحت أن "جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تشمل كل من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كانت، أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه".

تحذر #النيابة_العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس #كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة،أو العبث ببياناتها تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/cxDWwONArm — ا لـ ـنـ ـيـ ـا بـ ـة ا لـ ـعـ ـا مـ ـة (@bip_ksa) April 16, 2020

وجاء تحذير النيابة العامة بعد أن ظهرت دلائل على بدء تزوير تصاريح التنقل في البلاد، وإعلان شرطة منطقة الرياض القبض على شخص يبيع تصاريح مزورة للراغبين مقابل ثلاثة آلاف ريال للتصريح.

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على عدد من الأشخاص زوروا تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجول.#في_قبضة_رجال_الأمن #تم_القبض pic.twitter.com/Vl3T2ABvnp — الأمن العام (@security_gov) April 15, 2020

ومع بدء الأسبوع الجاري، بدأت وزارة الداخلية السعودية باعتماد نموذج موحد لتصاريح التنقل التي تتطلب موافقتها وموافقة الجهة التي يعمل لديها حامل التصريح.

ويسري في عموم المملكة منذ مارس/آذار الماضي حظر تجول شامل في العديد من مدن المملكة، وبينها الرياض، وآخر جزئي يستمر لمدة 15 ساعة يومياً في مسعى من السلطات للحد من الاختلاط بين السكان وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا سريع العدوى.

وتستثني قرارات حظر التجول، عدداً من الفئات، كالعاملين في توصيل الطلبات للمنازل عبر التطبيقات الذكية، بجانب رجال الأمن والعاملين في القطاع الصحي، وفئات أخرى يعتبر مواصلتها للعمل ضرورياً.

ومنذ بدء سريات حظر التجول وقرارات مواجهة الفيروس المستجد الأخرى مثل إغلاق صالونات الحلاقة، تم ضبط كثير من المخالفين، وبينهم مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم كرة قدم.

وتعوّل السعودية شأنها شأن جميع دول العالم على التزام السكان ووقاية أنفسهم من العدوى بفيروس كورونا في ظل غياب أي علاج فعال أو لقاح وقائي له لحد الآن، بهدف إبقاء نظامها الصحي صامداً من خلال السيطرة على عدد الإصابات وإبقائها ضمن نطاق قدرة مستشفياتها ومراكزها الصحية.

ومن أجل ذلك، تحث المملكة، السكان على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مقابل تسهيل كثير من مناحي الحياة عبر التطبيقات الذكية التي تتيح إنجاز الأعمال والتعلم بالنسبة للطلاب وطلب الاحتياجات للمنزل.

وبجانب حظر التجول ونصائح البقاء في المنازل والتباعد بين الأشخاص واستخدام المعقمات وغسل اليدين، علقت المملكة العمل والدراسة والسفر وأغلقت المساجد.