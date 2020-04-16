الداخلية المصرية توضح حقيقة فيديو احتفال مسيحيين بطريق عام رغم "إجراءات كورونا"

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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الفضائية زعمت خلاله إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام بصحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا. وأوضحت الداخلية في بيان، أن مقطع الفيديو المشار إليه "خاص باحتفال عدد من المواطنين المسيحيين بعيد القيامة بمحافظة سوهاج وتم بثه على شبكة الإنترنت منذ قرابة عام". وأكدت الداخلية أن "ما تم تناوله في هذا الصدد يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان لنشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام، خاصة أن الجميع ملتزم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.