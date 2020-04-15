إيران.. دعوى قضائية بحق صاحب متجر أقام مسابقة رياضية للفتيات (فيديو)

أقامت السلطات القضائية الإيرانية في مدينة بندر عباس، دعوى قضائية ضد صاحب متجر كبير بالمدينة بسبب مسابقة رياضية للفتيات داخل المتجر.

وذكر الناشط والصحفي الإيراني بهنام غولي بور في حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء، أن "السلطات القضائية أقامت دعوى قضائية ضد صاحب متجر تار أحد أكبر متاجر مدينة بندر عباس جنوب البلاد"، مضيفا أن "صاحب المتجر اشترط منح الفتيات أدوات نظافة وأقنعة طبية مجانا مقابل القيام بحركة جمباز داخل المتجر".

في السياق، أفادت مواقع إخبارية محلية، بأن "ما قام به صاحب المتجر مسابقة وتحد بين الفتيات لممارسة الرياضة".

من جانبه، قال رئيس القضاة في محافظة هرمزغان، علي صالحي، لوكالة أنباء "موج نيوز"، إن "ما قام به صاحب متجر تار إهانة للكرامة الإنسانية العامة، وبسبب الحادث تدخل المدعي العام و الحرس الثوري لإقامة دعوى قضائية ضد صاحب المتجر".

وأضاف صالحي أنه "تم التحقيق في تفاصيل الأمر بعناية وبشكل محدد"، مؤكدا أنه "بهدف حماية كرامة الناس، فإن القضاء بمثل هذه الإجراءات المخالفة للمعايير التي تهدد الأمن النفسي للمجتمع، سيقوم بدوره الحاسم دون إهمال".