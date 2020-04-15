مصر .. إطلاق تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع للرد على استفسارات "كورونا"

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أطلقت مصر تطبيقًا جديدًا باسم "واصل"، للرد على استفسارات الصم وضعاف السمع، حول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقالت الحكومة مصرية في بيان رسمي لها: "أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع، عن طريق تطبيق المحمول (واصل) على مدار 24 ساعة، ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس، في الوصول للجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية". وقال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، إن الوزارة تعمل على توفير المساندة بكل صورها للمواطنين، من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية، وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة. وأشار الوزير، إلى أن