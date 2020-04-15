ممثل لخامنئي مهاجما الأطباء: جهودهم تعزز سوق الأدوية للأعداء

هاجم رجل الدين الإيراني "غياث الدين طه محمدي" ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بمحافظة همدان غرب البلاد، جهود الأطباء الإيرانيين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن تلك الجهود تصف في مصلحة سوق الأدوية للأعداء.

ونقل موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، الأربعاء، عن طه محمدي قوله إن "ما تعلمه أطبائنا هو العلوم المفروضة من الغرب والأعداء، وجهود الأطباء ستعزز فقط سوق الأدوية للأعداء".

وأضاف محمدي إنه "يجب تعزيز الطلب الإسلامي والتقليدي في إيران، ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الطلب".

وتوفي حتى الآن نحو 110 من الأطباء والممرضين الإيرانيين منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد في 19 من فبراير/ شباط الماضي، فيما أصيب نحو 1490 من الأطباء بهذا الفيروس.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4683 شخصاً فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 74 ألف و877 شخصاً.

وكشف جهانبور في تصريحات صحافية عن وجود وجود 3691 من المصابين بفيروس كورونا المستجد بحالة صحية حرجة يرقدون في مستشفيات البلاد.