هنود يقطعون يد شرطي لمحاولته فرض قواعد حظر التجول (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظات دموية مرعبة عاشها شرطي هندي تعرض لقطع يده، في أثناء هجوم بالسيوف لمجموعة من المواطنين، بينما كان يحاول فرض قواعد حظر فيروس كورونا عند نقطة تفتيش بطريق عام.

كان هارجيت سينغ، وهو مفتش بشرطة البنجاب، يقوم بدورية خارج سوق للخضروات في باتيالا، عندما هاجم الكمين سبعة رجال ينتمون إلى طائفة السيخ، ومارسو عنفًا بالغًا على قوة الشرطة المكلفة بتأمين المكان.

وتظهر اللقطات التي نشرها موقع "ديلي ميل"، سيارة وهي تصطدم بحواجز الشرطة، قبل أن يقفز الرجال من سيارتهم ويهاجمون الشرطة بالسيوف، حيث نشاهد الشرطي وهو يتلوى على الأرض في آلم ويده اليسرى تنزف بغزارة ، بعد تعرضها للقطع.

وذكرت شبكة سى ان ان الاخبارية، بأنه تم توقيف المعتدين، ووُضعوا بالسجن، فيما تعرض سينغ وستة من زملائه الضباط لإصابات، ثم نقلوا إلى إحدى المستشفيات، وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية صعبة استغرقت أكثر من سبع ساعات، تمكن بعدها الأطباء من إعادة ربط طرف سينغ المقطوع بمعصمه.

في غضون ذلك، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فرض حظر شامل على البلاد، مما أدى فعليًا إلى تقليل تداعيات كورونا داخل أكبر عدد سكان بالعالم 1.3 مليار نسمة، ولا يزال عدد الحالات في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 10 آلاف حالة والوفيات 339 حالة.