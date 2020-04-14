فقد عمله بسبب كورونا ..ففاز بـ3 ملايين دولار في اليانصيب‎

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لعب الحظ في حياة رب أسرة استرالي شاب، فنقله من أقصى اليأس إلى أقصى الأمل ،حيث فاز بحوالي من 2.8 مليون دولار بفضل ورقة يانصيب، بعدما كان في أسوا حال منذ فقد عمله في الأسابيع الماضية بسبب جائحة كورونا. واكتشف الشاب المحظوظ وهو يفتح بريده الالكتروني، أنه الفائز باليانصيب المحلية الرسمية "سيت فور لايف"، ومبلغ الجائزة 20 ألف دولار استرالي. وكان رب الأسرة المنحدر من مدينة "اديلاييد" يعيش حياة العاطلين مثله مثل آلاف الاستراليين الذين تسبب انتشار "كوفيد19" في توقيفهم عن العمل. وقال الشاب المحظوظ في تصريح لـ"ديلي ميل":"لقد أراحني هذا كثيرا فقد كنت مهموما في الفترة الأخيرة ،ولكنني الآن