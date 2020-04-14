لعب الحظ في حياة رب أسرة استرالي شاب، فنقله من أقصى اليأس إلى أقصى الأمل ،حيث فاز بحوالي من 2.8 مليون دولار بفضل ورقة يانصيب، بعدما كان في أسوا حال منذ فقد عمله في الأسابيع الماضية بسبب جائحة كورونا.
واكتشف الشاب المحظوظ وهو يفتح بريده الالكتروني، أنه الفائز باليانصيب المحلية الرسمية "سيت فور لايف"، ومبلغ الجائزة 20 ألف دولار استرالي.
وكان رب الأسرة المنحدر من مدينة "اديلاييد" يعيش حياة العاطلين مثله مثل آلاف الاستراليين الذين تسبب انتشار "كوفيد19" في توقيفهم عن العمل.
وقال الشاب المحظوظ في تصريح لـ"ديلي ميل":"لقد أراحني هذا كثيرا فقد كنت مهموما في الفترة الأخيرة ،ولكنني الآن سعيد جدا.هذا يمنحنا حرية مطلقة على المستوى المالي،انه شعور رائع."
وتضرر اقتصاد أستراليا مثل العديد من البلدان بسبب أزمة كورونا ،ويتوقع أن تصل أعداد العاطلين بها إلى الضعف بحلول شهر يوليو المقبل ،وهي أكبر نسبة سجلتها البلاد منذ 1984 ،وينتظر اقتصادها ركود لم يعرفه منذ 30 عاما حسب المتخصصين.
فقد عمله بسبب كورونا ..ففاز بـ3 ملايين دولار في اليانصيب
المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز
لعب الحظ في حياة رب أسرة استرالي شاب، فنقله من أقصى اليأس إلى أقصى الأمل ،حيث فاز بحوالي من 2.8 مليون دولار بفضل ورقة يانصيب، بعدما كان في أسوا حال منذ فقد عمله في الأسابيع الماضية بسبب جائحة كورونا.