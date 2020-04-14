القضاء التونسي يرفض استئناف تصوير مسلسلات الدراما الرمضانية

رفض القضاء التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الثقافة التونسيّة باستئناف تصوير مسلسلات الدراما الرمضانية، الذي كان قد أثار موجة انتقادات واستنكار واسعة في تونس.

وقررت المحكمة الإدارية بالعاصمة التونسيّة، تأجيل تنفيذ تصوير المسلسلات الدرامية، التي كانت من المقرر أن تعرض في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، ردّا على قرار وزارة الشؤون الثقافية، يوم الخميس الماضي، السماح لشركات الإنتاج السمعي البصري، والقنوات التلفزيونية التونسية التي حصلت سابقًا على تراخيص تصوير، وتم تعليق مفعولها، باستئناف إنجاز المسلسلات والأعمال التلفزيونية الرمضانية التي شرعت فيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك الإجراء يأتي بعد الاستجابة إلى الشروط المقررة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك "إيمانًا بمكانة الإنتاجات الدرامية الوطنية لدى العائلات التونسية، ودورها في التخفيف من وطأة الانشغال بالوضع الصحي جراء انتشار فيروس كورونا".

وأثار قرار وزارة الشؤون الثقافية موجة انتقادات واسعة من قبل عدد من المتابعين، وسط اتهامات لوزيرة الثقافة التونسية شيراز العتيري، بالرضوخ لضغوط ما سموها "مافيات" إعلامية، قالوا إنها ترفض خسارة "سوق" ربحية كبيرة مثل المسلسلات المزمع عرضها خلال شهر رمضان.

وتقدم مرصد "رقابة"، في وقت سابق، بطعن لدى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، في قرار وزارة الشؤون الثقافية إسناد رخص استئناف تصوير الأعمال التلفزيونية الرمضانية.

وتوجّه المرصد، برسالة إلى رئيس الحكومة التونسيّة، إلياس الفخفاخ قصد إلغاء إسناد الرخص لاستئناف التصوير، معتبرا أنّ القرار مخالف للأمرين الرئاسي والحكومي بخصوص إجراءات الحجر الصحي والخوف من تفشّي فيروس كورونا المستجد.