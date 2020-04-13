بالصور.. شاهد عملية تعقيم منصة ترامب قبيل إيجازه الصحفي

ألقت عدة صور بثتها وكالة رويترز للأنباء الاثنين، الضوء على عملية التعقيم التي تخضع لها منصة خلية الأزمة الخاصة بتفشي وباء كورونا في البيت الأبيض.



إذ تظهر الصور عملية التعقيم الدقيقة للمنصة التي اعتاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اعتلاءها، لتقديم إيجازه الصحفي يوميا، والذي أثار الجدل، في حرصه الشديد على الظهور اليومي، والإطالة في "الإيجاز" ما دعا مستشارين له بتقديم نصائح له بعدم الظهور اليومي، فيما عبر ترامب عن رغبته الشديدة في ذلك بسبب نسب المشاهدة العالية التي يحظى بها هذا الإيجاز.



عملية تعقيم بحسب الصور، تشمل جميع ما هو موجود في المنصة، حتى رسم البيت الأبيض في الخلفية، وصولا إلى الأرضيات، فيما يواصل الوباء الانتشار في عدة ولايات أمريكية، حاصدا أرواح زهاء 23 ألف شخص، نصفهم تقريبا في ولاية نيويورك أكثر الولايات تأثرا بالفيروس القاتل.



وتفرض السلطات منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة.

وبدأ المسؤولون والمشرعون يناقشون متى قد يتم البدء في إعادة فتح بعض القطاعات.

وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أول مايو/ أيار كموعد محتمل لتخفيف القيود في الوقت الذي حثت فيه على توخي الحذر.