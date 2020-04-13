اليمن.. السيول تجتاح صنعاء وتجرف عشرات المركبات (صور وفيديو)

جرفت سيول الأمطار يوم الاثنين عشرات المركبات وبعض المحال التجارية وسط صنعاء.
وقال شهود عيان لـ" إرم نيوز"، "إن سيول الأمطار غمرت العشرات من محال بيع المفروشات والأثاث المنزلي بشارع خولان فيما غمرت بعض المناطق ودخلت إلى كثير من منازل الموطنين الواقعة على مقربة من مجرى السيول خاصة أحياء شميلة والسائلة وسط صنعاء".
سيول كبيرة تتدفق على العاصمة صنعاء من اتجاه خولان، حفظ الله صنعاء وأهلها من كل مكروه. pic.twitter.com/Ygq3cnNsc3
— فيصل الشبيبي (@F__alshabibi) April 13, 2020
وأشار الشهود إلى أن "العشرات من المركبات جرفت في حي السائلة بسبب كثافة السيول وتحول بعض الأحياء إلى بحيرة كبيرة".
وشهدت صنعاء وضواحيها أمطارا غزيرة استمرت لنحو ثلاث ساعات، ما تسبب بتدفق السيول بشكل كبير نحو أحياء صنعاء، ووصل ارتفاع منسوب السيول إلى أكثر من ثلاثة أمتار.
وتفتقر شوارع صنعاء من مصارف السيول وسنوياً تحدث خسائر بشرية وفي ممتلكات المواطنين.
سيول صنعاء pic.twitter.com/ikU4jh85fx
— mmawari (@mmawari) April 13, 2020
سيول متفرقة في العاصمة صنعاء pic.twitter.com/xHJd7VlvGF
— علي السنيدار (@alialsonidar) April 13, 2020