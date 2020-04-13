اليمن.. السيول تجتاح صنعاء وتجرف عشرات المركبات (صور وفيديو)

اليمن.. السيول تجتاح صنعاء وتجرف عش...

المصدر: صنعاء‎ -إرم نيوز

جرفت سيول الأمطار يوم الاثنين عشرات المركبات وبعض المحال التجارية وسط صنعاء.

وقال شهود عيان لـ" إرم نيوز"، "إن سيول الأمطار غمرت العشرات من محال بيع المفروشات والأثاث المنزلي بشارع خولان فيما غمرت بعض المناطق ودخلت إلى كثير من منازل الموطنين الواقعة على مقربة من مجرى السيول خاصة أحياء شميلة والسائلة وسط صنعاء".

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وأشار الشهود إلى أن "العشرات من المركبات جرفت في حي السائلة بسبب كثافة السيول وتحول بعض الأحياء إلى بحيرة كبيرة".

وشهدت صنعاء وضواحيها أمطارا غزيرة استمرت لنحو ثلاث ساعات، ما تسبب بتدفق السيول بشكل كبير نحو أحياء صنعاء، ووصل ارتفاع منسوب السيول إلى أكثر من ثلاثة أمتار.

وتفتقر شوارع صنعاء من مصارف السيول وسنوياً تحدث خسائر بشرية وفي ممتلكات المواطنين.

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