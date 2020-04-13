اليمن.. السيول تجتاح صنعاء وتجرف عشرات المركبات (صور وفيديو)

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جرفت سيول الأمطار يوم الاثنين العشرات من المركبات وبعض المحال التجارية وسط صنعاء. وقال شهود عيان لـ" إرم نيوز"، "إن سيول الأمطار جرفت العشرات من محال لبيع المفروشات والأثاث المنزلي بشارع خولان فيما غمرت بعض المناطق ودخلت الى كثير من مناول الموطنين الواقعة على مقربة من مجرى السيول خاصة احياء شميلة والسائلة وسط صنعاء". وأشار الشهود إلى أن العشرات من المركبات جرفت في حي السائلة بسبب كثافة السول وتحول بعض الاحياء الى بحيرة كبيرة، ما يهدد مئات المنازل بالسقوط في أي لحظة خاصة المنازل المبنية من الطين. وشهدت صنعاء وضواحيها امطار غزيرة استمرت لنحو ثلاث ساعات ما سبب بتدفق السيول