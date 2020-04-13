وزير الأوقاف المصري يوضح حكم الصيام في ظل انتشار كورونا

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن الإفطار في شهر رمضان جائز لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال جمعة في بيانه: "عدم الصوم في رمضان يكون للمصابين بالفيروس، وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار.. فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا، ومن ليس لهم عذر".

وأشار إلى أنه بناءً على اتصال هاتفي مع وزيرة الصحة هالة زايد تبين أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصائمين من غير المصابين بالفيروس، ومن ليس لديهم أعذار مرضية أخرى.

وأضاف: "الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا، ولا مشكلة في صيام الأصحاء".

والأحد، سجلت مصر 13 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 159، من بين 2065 إصابة.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و872 ألفا، توفي منهم أكثر من 116 ألفا، فيما تعافى أكثر من 434 ألفا، بحسب موقع Worldometer.