الكويت تبدأ الأحد خطة لإعادة 50 ألف مواطن عالقين في الخارج‎ بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن الكويت سوف تبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء اليوم الإثنين.

وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أذاعه تلفزيون الكويت: "نأمل أن يتمكن مواطنونا من صيام شهر رمضان المبارك في دولة الكويت".

وناشد القادمين الالتزام بتعليمات الجهات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع.

من جانبه قال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في المؤتمر الصحفي إن عملية "الإجلاء" سوف تستغرق 19 يوما وسوف تتضمن عدة إجراءات صحية ووقائية لضمان صحة العائدين وصحة وسلامة المجتمع.

وقال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح إن "المرحلة الأولى سوف تشمل الكويتيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا ثم تليها مراحل لإجلاء بقية المواطنين" مضيفا أن عدد الكويتيين الذين توفوا بالخارج بسبب فيروس كورونا "بلغ عشرة مواطنين".