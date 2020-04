إصابة المذيعة المصرية في "بي بي سي" هناء عوني وزوجها بكورونا (فيديو)

View this post on Instagram

البريطانية بي بي سي - المُشاهدين بخبر إصابتها بفيروس كورونا. وأعلنت هناء للمرة الأولى في بث مُباشر لها على الهيئة البريطانية، أنها مُصابة بفيروس "كورونا" هي وزوجها إبراهيم زهران، والذي كان يُعاني من سرطان الرئة. وبشرت هناء المُشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلي، ووصفت الآلام التي شعرت بها بـ"الشديدة"، وقالت: "هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش". وأضافت عوني: ""في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وألام مبرحة بالحسد، وألام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم". يُذكر أن عوني تبلغ من العمر 43 عاماً، وعملت 10 سنوات في التلفزيون المصري، ثم انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كرامسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008. وكانت عوني أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة "بى. بى. سى"، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ‫