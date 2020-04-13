إصابة المذيعة المصرية في "بي بي سي" هناء عوني وزوجها بكورونا (فيديو)

فاجأت الإعلامية المصرية هناء عوني، وهي أول مذيعة محجبة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الجمهور بإعلانها إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، موضحة أنها عانت كثيرا طوال الفترة الماضية خاصة أن زوجها إبراهيم زهران أُصيب هو الآخر بالفيروس المميت.

وقالت هناء عوني، في تصريحات متلفزة لها عبر "بي بي سي" وتم تناقل مقطع الفيديو عبر الحسابات الفنية، إنها أُصيبت بكورونا ولم تتعاف منه بعد لكن الأعراض اختلفت كثيرا عن بداية إصابتها.

وأوضحت أنها أجرت تحاليلها في أحد مستشفيات لندن وكانت النتيجة إيجابية وأمرها الأطباء بعزل نفسها 14 يوما متواصلة في المنزل، منوهة إلى أنها كانت خائفة على زوجها كونه تعافى حديثا من مرض سرطان الرئة.

وبينّت "عوني" أنها عزلت نفسها في غرفة وزوجها في غرفة أخرى وابنهما في غرفة ثالثة، منوهة إلى أنه بعد مرور 3 أيام بدأت الأعراض تظهر على زوجها ولكنها كانت أقل حدة وهو ما طمأنها خاصة أن مناعته ضعيفة كونه يعيش برئة واحدة.

وأوضحت أنه ذهب إلى المستشفى بعدما اشتدت عليه الأعراض وكانت نتيجة التحليل إيجابية لكورونا الأمر الذي جعله يخوض رحلة جديدة للتعافي من كورونا، مبينة أنه عاد للمنزل مع التأكيد على عزله في غرفة لا يتم الخروج منها على الإطلاق، وعندما بدأت في القيام على شؤونه زادت لديها الأعراض مجددا.

وأوضحت أنها عادت لها الإصابة كون المنحنى يصعد ويهبط ونصحها الأطباء بالتعذية الجيدة للتعافي تماما من الفيروس.

وأعلنت إيطاليا، الأحد، تسجيل 431 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من 3 أسابيع.