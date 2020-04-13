إصابة المذيعة المصرية في "بي بي سي" هناء عوني وزوجها بكورونا (فيديو)

فاجأت الإعلامية المصرية هناء عوني، وهي أول مذيعة محجبة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الجمهور بإعلانها إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، موضحة أنها عانت كثيرا طوال الفترة الماضية خاصة أن زوجها إبراهيم زهران أُصيب هو الآخر بالفيروس المميت.
وقالت هناء عوني، في تصريحات متلفزة لها عبر "بي بي سي" وتم تناقل مقطع الفيديو عبر الحسابات الفنية، إنها أُصيبت بكورونا ولم تتعاف منه بعد لكن الأعراض اختلفت كثيرا عن بداية إصابتها.
وأوضحت أنها أجرت تحاليلها في أحد مستشفيات لندن وكانت النتيجة إيجابية وأمرها الأطباء بعزل نفسها 14 يوما متواصلة في المنزل، منوهة إلى أنها كانت خائفة على زوجها كونه تعافى حديثا من مرض سرطان الرئة.
View this post on Instagram
البريطانية بي بي سي - المُشاهدين بخبر إصابتها بفيروس كورونا. وأعلنت هناء للمرة الأولى في بث مُباشر لها على الهيئة البريطانية، أنها مُصابة بفيروس "كورونا" هي وزوجها إبراهيم زهران، والذي كان يُعاني من سرطان الرئة. وبشرت هناء المُشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلي، ووصفت الآلام التي شعرت بها بـ"الشديدة"، وقالت: "هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش". وأضافت عوني: ""في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وألام مبرحة بالحسد، وألام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم". يُذكر أن عوني تبلغ من العمر 43 عاماً، وعملت 10 سنوات في التلفزيون المصري، ثم انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كرامسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008. وكانت عوني أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة "بى. بى. سى"، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
وبينّت "عوني" أنها عزلت نفسها في غرفة وزوجها في غرفة أخرى وابنهما في غرفة ثالثة، منوهة إلى أنه بعد مرور 3 أيام بدأت الأعراض تظهر على زوجها ولكنها كانت أقل حدة وهو ما طمأنها خاصة أن مناعته ضعيفة كونه يعيش برئة واحدة.
وأوضحت أنه ذهب إلى المستشفى بعدما اشتدت عليه الأعراض وكانت نتيجة التحليل إيجابية لكورونا الأمر الذي جعله يخوض رحلة جديدة للتعافي من كورونا، مبينة أنه عاد للمنزل مع التأكيد على عزله في غرفة لا يتم الخروج منها على الإطلاق، وعندما بدأت في القيام على شؤونه زادت لديها الأعراض مجددا.
وأوضحت أنها عادت لها الإصابة كون المنحنى يصعد ويهبط ونصحها الأطباء بالتعذية الجيدة للتعافي تماما من الفيروس.
وأعلنت إيطاليا، الأحد، تسجيل 431 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من 3 أسابيع.