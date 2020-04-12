"كحة" على الهواء تتسبب في إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري

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رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو. وقالت الرئاسة التركية إن "وزير الداخلية قدم طلب الاستقالة والرئيس أردوغان أبلغه بأن قراره ليس في محله". وكان صويلو قدم استقالته من منصبه في وقت سابق من يوم الأحد، على إثر انتقادات وُجت لإدارته حول ملف إغلاق المدن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وقال صويلو في بيان عقب استقالته إنه يتحمل "المسؤولية كاملة على تطبيق هذا الاجراء". وأضاف: "يتمثل الأمر في إجراء اتخذ بحسن نية، يهدف إلى إبطاء انتشار الوباء قدر الإمكان خلال نهاية الأسبوع". وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة الماضية، فرض حظر تجوال كامل مفاجئ لمدة