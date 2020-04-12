"كحة" على الهواء تتسبب في إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري

أعلنت الإعلامية المصرية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التلفزيون المصري، وقفها عن العمل مؤقتًا، بسبب ظهور عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد، أثناء تقديمها نشرة الأخبار.
ونشرت عبد الكريم، على حسابها الشخصي بـ "فيسبوك"، قائلة: "أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا".
وتابعت المذيعة المصرية :"محترمة القرار وعاجبني بصراحة.. لازم نكون أول ناس تعمل اللي بتقوله من اتباع الإجراءات الاحترازية".
وأعرب نشطاء عن تقديرهم لشجاعتها واحترامها لقرار إدارة التلفزيون المصري باتباع الإجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10163283181860481&id=821775480