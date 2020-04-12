دراسة: بقاء الأشخاص مبتهجين في زمن الكورونا يهدد الصحة

يحذر كبار خبراء الصحة العقلية من أن محاولة بقاء الأفراد مبتهجين وإنكار ضغوط الحياة في ظل عزلة الفيروس التاجي "كورونا" قد تكون أحد أسوأ الأشياء التي يمكننا القيام بها، وبدلاً من ذلك، يجب أن نعترف بالقلق الذي نشعر به ونجد طرقًا عملية لكبحه، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

فقد وجد باحثون في جامعة شيفيلد أنه بعد يوم واحد من أمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للناس بالبقاء في منازلهم بسبب الوباء، أفاد 36% من الأشخاص المشاركين في دراسة حول القلق بأنهم يشعرون بتوتر كبير، هذا مقارنة مع 17% في اليوم السابق.

لكن ذكرت الصحيفة أن هناك 5 طرق لإدارة مخاوفك خلال هذه الفترة، وتتمثل في:

أولا: الاستراتيجيات

تشير الفاشيات السابقة، مثل جائحة الأنفلونزا لعام 2009 ووباء السارس 2003 ، إلى أن حالة الطوارئ الصحية العامة يمكن أن يكون لها آثار دائمة على نفسية السكان، ولكن يمكن للجميع، صغارا وكبارا، تحسين مرونتهم من خلال تعلم بعض استراتيجيات التكيف.

وقالت الطبيبة النفسية ميج أرول :"إن محاولة تجاهل المخاوف أو قمعها أو إزاحتها لن تؤدي إلا إلى تفاقمها بطرق أخرى، ويمكن أن تكون الراحة بالنسبة للبعض في تناول الطعام وشرب الكثير من الكحول وقلة الرعاية الذاتية، مما يؤدي إلى قلة النوم والتعب وانخفاض جهاز المناعة، وهو آخر شيء تحتاجه".

وأضافت أرول أن هناك طرقًا للحفاظ على صحتك العقلية، وتهدئة عقلك في 30 دقيقة فقط.

ثانيًا: اعترف بمخاوفك

تمامًا كما تساعد الطفل على مواجهة الوحش تحت سريره، فإن الاعتراف بمخاوفك سيقلل من تأثيرها عليك.

فإذا كنت تشعر بطفرة من القلق، احتضن الأحاسيس غير المريحة لأن محاولة الهروب منها تضخمها فقط، لذا لعلاج هذا "راقب نفسك".

بمعنى كيف يكون القلق بالنسبة لك؟ وهل تشعر به في مناطق معينة مثل رأسك أو صدرك أو أطرافك؟ وذلك سيساعدك ذلك على تقليل التأثير السلبي للأعراض الموجودة لديك.

أو بدلًا من ذلك، جرّب 10 دقائق من الكتابة، ودوّن ما تشعر بالقلق بشأنه في شكل قصة، واستغرق بعض الوقت لوصف الشخصيات، حتى لو كنت واحدًا منهم.

ولاحظ الموقف وكيف جعلك تشعر، وإذا كنت مرئيًا أكثر تحب الصور، ارسم قلقك أو غضبك أو إحباطك أو أي شعور آخر غير سار، ولاحظ كيف تبدو؟ هل لديها حواف شائكة أو خطوط ناعمة؟ وما هو لونها؟

إن تسمية مشاعرك بهذه الطريقة سيسمح لك بمعالجتها بشكل أفضل.

ثالثا: السيطرة

لا يمكنك التحكم في انتشار هذا الفيروس، ولكن يمكنك التحكم في أشياء معينة مثل إتباع الإرشادات الموصى بها أو تقليل عدد مرات التحقق من الأخبار أثناء الوباء، لذا جرب تقسيم ورقة إلى مربعات وتسمية كل ورقة بأشياء تشعر بها.

رابعا: التواصل

خصص وقتًا للتواصل مع الآخرين والطبيعة ومع نفسك، وقم بجدولة محادثات فيديو منتظمة مع الزملاء خلال ساعات العمل بدلاً من الاعتماد فقط على البريد الإلكتروني، والاتصال هاتفيًا بأصدقائك وعائلتك أيضًا، بدلاً من الاعتماد فقط على النص الغريب.

كذلك يمكنك تجربة المشي يوميًا، ومراقب خمس مناظر، وأربعة أصوات، وثلاث روائح، وشعورين حتى تعيد عقلك إلى اللحظة الحالية.

وأيضًا يمكنك كتابة رسالة لنفسك كل أسبوع، واملأها إما بتأملات عميقة أو ببعض الملاحظات الأخيرة، وعندما تنتهي فترة العزلة الاجتماعية، يمكنك الجلوس وقراءة كل حرف على حدة، إما بمفردك أو مع أحبائك، وسيؤدي ذلك إلى تطوير الذات التي من المحتمل أن تعزز مستقبلك بأكمله.

وهناك أيضًا تطبيق مجاني أوصت به هيئة الصحة البريطانية، وهو Thrive لمساعدتك على منع الإجهاد والقلق وإدارته من خلال المساعدة في تتبع حالتك المزاجية.

كما يمكن تعلم تقنيات الاسترخاء الشائعة مثل التأمل والتنفس العميق.

خامسًا: معركة للسيطرة على عقولنا

يعتمد بقاء الإنسان على الخوف والقلق، ويتطلب منا أن نتفاعل فورًا عندما نواجه تهديدًا، و يبدأ الذعر عندما تنحرف المفاوضات في الدماغ.

وقال كاريستان كوينين من جامعة هافارد:" إن اللوزة الدماغية - المركز العاطفي للدماغ - تريدنا أن نبتعد عن الأذى ولا تهتم بكيفية تجنبه، وفقًا لمدرسة تشان للصحة العامة".

وأضاف:" لكن القشرة الأمامية، تكون خلف الاستجابات السلوكية، وماذا نفعل حيال موقف ما، و عندما تكون كل الدوائر القصيرة، يحدث الذعر".

وأوضح كوينين:"يحدث الذعر عندما يتم تجاوز هذا الجزء الأكثر عقلانية من دماغك عن طريق العاطفة، مضيفًا يمكن أن يكون الذعر منقذاً للحياة، فعندما نكون معرضين لخطر الإصابة بسيارة، قد يكون الرد الأكثر عقلانية هو الطيران أو القتال أو التجمد في مكانك".

ولكنها لا تساعد في التهديدات طويلة المدى، إذ يجب أن تبقى القشرة الأمامية تحت السيطرة، لتنبيهك إلى احتمال وجود تهديد مع أخذ الوقت لتقييم المخاطر والتخطيط.

ويمكن أن يكون بعض القلق جيدًا في انتشار جائحة عالمية، إذ يمكن للخوف أن يكون محفزًا، ويزيد من اليقظة والطاقة فيذكرنا بغسل أيدينا، والاستماع إلى الأخبار وشراء الضروريات، لكن القلق يمكن أن يكون مفزعًا على المدى الطويل.