الأزهر يوضح حكم رفض استلام جثة المتوفي بفيروس كورونا

أفتى الأزهر الشريف، يوم الأحد، بأن رفض استلام جثة المتوفي بفيروس كورونا من قبل ذويه، "أمر منكر وحرام شرعا".

وقال الأزهر في بيان، إن "هناك ستة أحْكَامٌ للشرع مُتعلقة بمن توفي بفيروس كُورونا، أهمها أن رفض استلام جثة المتوفي بفيروس كُورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه؛ أمر منكر وسُلوكٌ محرمٌ منافٍ لحرمة الموت، فضلًا عن أنه لا يليق بأصحاب المروءة، وذوي الفضائل".

وأضاف البيان أن "دفن المتوفي بفيروس كورونا -كدفن غيره- واجب على المسلمين لا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين، ولا ضرر من دفن المتوفي بفيروس كورونا بعد أخذ جميع الاحتياطات السابقة في أي مقابر، كما أكدت ذلك الجهات الطبية المُتخصصة محليا ودوليا".

وتابع أنه "لا يُشترط المسجد لصحة صلاة الجِنازة، وتجوز صلاتُها في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر".

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه "لا تجوز المُصادرة على حق أهل المتوفي بفيروس كورونا في دفن قريبهم في المكان المُخصَّص له، ويكفي ما ألم بهم من ألمِ فراقه وعدم استطاعة رؤيته، بل إن الواجب في مثل هذه الظروف هو مواساة أُسر المتوفين، ومعاونتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم".

وفي السياق، كشفت وزارة الأوقاف المصرية هوية الشخص المسؤول عن رفض دفن الطبيبة المتوفاة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا في محافظة الدقهلية شمال البلاد، مقررة معاقبته وإنهاء خدمته نهائياً لكونه عاملا بأحد المساجد بالمنطقة.

وقالت الأوقاف في بيان يوم الأحد، إن "عاملا بالمسجد الرئيسي بالقرية، هو السبب وراء إثارة الفوضى وحث الأهالي على الاحتجاج بالقرية لرفض دفن الطبيبة ضحية فيروس كورونا".

وأضافت الوزارة أن "العامل قام بتمكين والده أيضا من ميكروفون المسجد، للمطالبة بمنع دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم بمقابر القرية".

وتابعت أن "القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية والتي أفادت بقيام العامل إبراهيم محمد فتحي إبراهيم، ووالده محمد فتحي إبراهيم باستخدام المسجد كوسيلة لإثارة الفوضى بالقرية".

وأكدت الوزارة أنها "ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد أو يقوم بأي عمل من شأنه تكدير الأمن العام للبلاد على الفور وبلا أدنى تردد".

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة منع عدد من الأهالي في محافظة الدقهلية (شمال البلاد)، دفن طبيبة متوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت النيابة، في بيان إنها "ستعلن تفاصيل الواقعة المتعلقة بوفاة طبيبة في مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد"، عندما تنتهي التحقيقات.

من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، القبض على 20 شخصا في قرية "البهو فريك" مركز أجا، اعترضوا على دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف.

وقال مصدر أمني، إن المتهمين اعترضوا على دفن الجثة بالمقابر، ومنعوا سيارة الإسعاف من الدخول، وأشعلوا النيران في أكوام من قش الأرز، ورددوا الهتافات ضد دفنها بقريتهم، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم والتمكن من دفن الجثمان.