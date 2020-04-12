رائدا فضاء يستعدان للعودة إلى الأرض.. هذا ما قالاه عن "كورونا"

يستعد رائدا فضاء أمريكيين للعودة إلى الأرض بعد أكثر من 9 شهور قضياها في الفضاء.

ورغم عزلتهما في الفضاء الخارجي، إلا أنهما يشعران بأنهما سيكونان أكثر عزلة عندما يعودان للأرض الجمعة المقبل، نتيجة التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى التي فرضتها دول العالم لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال رائد الفضاء اندرو مورجان من وكالة ناسا الأمريكية أنه، تابع أخبار تفشي فيروس كورونا منذ البداية لكنه أضاف بأنه من الصعب فهم حقيقة ما يجري عن بعد وما يتوقعه عندما يعود هو وفريقه إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية.

من جانبها قالت الرائدة جسيكا مير: "الحقيقة إنه أمر غير عادي لنا أن نرى ما يحدث على كوكب الأرض من بعد، أؤكد لك أن الأرض لا تزال رائعة الجمال كما هي من الخارج ولذلك من الصعب جدا تصديق كل هذا التغييرات التي حدثت ونحن في الفضاء الخارجي، والحقيقة أنه من الصعب أيضا إدراك أننا قد نعاني العزلة في الأرض أكثر مما عانيناها في الفضاء."

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن مورجان وفريقه انطلقوا للفضاء الخارجي في شهر تموز (يوليو) العام الماضي، فيما لحقت به مير في شهر أيلول (سبتمبر) ومن المقرر عودتهما معا على متن مركبة الفضاء سويوز مع رائد الفضاء الروسي اوليج سكريبوشكا.