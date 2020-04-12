وفاة رجل الأعمال السعودي سلطان العذل

وكشف سلمان العذل، نجل سلطان العذل، عن وفاته من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "(إنا لله وإنا إليه راجعون)، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل، اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولا حسنا وثبته بالقول الثابت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

( إنا لله وإنا إليه راجعون ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — سلمان بن سلطان العذل (@AthelSalman) April 11, 2020

وسطّر سلطان العذل رحلة من النجاح، حيث إنه لم يكن يملك سوى حاستي السمع والبصر للاعتماد عليهما في حياته، ولكنه استطاع إدارة عدة شركات في مجالات متنوعة، ويعمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف.

ويعد سلطان العذل أحد أبرز رجال الأعمال في السعودية، بمواجهته مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي،حيث أصيب به عام 1997، وبسببه فقد الحركة تماما بشكل تدريجي، وكانت عيناه فقط هما ما يتحركان في جسده.