عبد الرحمن أبو القاسم.. من نكبة وطن إلى بهجة الفن

لم ينتم الفنان السوري الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم إلى تلك النخبة ”المدللة“ من الفنانين الذين ينعمون بالشهرة الطارئة، ويحظون بنجومية ”عابرة“، فهو أنجز سيرته الفنية، خطوة خطوة، بالكثير من التفاني، وراكم الخبرات عبر العقود، ليحظى بمكانة لائقة في ذاكرة ووجدان المتلقي من دون أضواء أو بهرجة.

وفي سيرة أبو القاسم الشخصية، ثمة بعد تراجيدي، انعكس، بصورة ما، في تجربته الفنية الرصينة، فهو ابن النكبة الفلسطينية، فقد وجد نفسه باكرا مع مئات الآلاف من الفلسطينيين مقتلعا من أرضه، واستقر في المخيمات والمنفى، لتكون هذه البداية هاجسا دائما يعيده إلى ووطن ضائع، لم يجد بديلا له إلا على خشبات المسارح، وقصصص التراجيديا التي جسدها في السينما والتلفزيون.

عدالة قضيته، فلسطين، تحكمت بمساره الفني، فلم ينجر الراحل إلى حسابات الربح والخسارة، ولم يشأ أن يطبق مقولة الفن للفن، بل أظهر التزاما فنيا راقيا، من دون شعارات كبيرة، فجل ما طمح إلى تحقيقه هو إيصال صوت شعبه الفسطيني المظلوم وخصوصا من خلال المسرح.

فإذا كان المسرح هو أبو الفنون، فإن أبو القاسم ظل وفيا لهذا الفن، على عكس الكثير من الفنانين الذين يعبرون عن عشقهم للمسرح لكنهم يهجرون الخشبة عند أول فرصة سانحة في الدراما التلفزيونية، لكن ابو القاسم استطاع أن يكون حاضرا على الخشبة من دون أن يهمل السينما والدراما، محققا بذلك معادلة يصعب تحقيقها، فأضواء الدراما التلفزيونية غالبا ما تغري الفنان للابتعاد عن المسرح.

ولعل ما ميز تجربة الراحل أبو القاسم، المولود في صفورية بفلسطين عام 1942 ورحل عنها مع نكبة 1948 ليستقر في دمشق، هو قدرته على ”مسرحة الدراما التلفزيونية“، إذا جاز التعبير، إذ وظف الإداء المسرحي الجاد، بكل تلويناته ومفرداته وعناصره، في الأدوار التي جسدها في المسلسلات، لدرجة ذهب معها بعض النقاد إلى القول إن الشكل الأدائي لأبو القاسم يمثل مدرسة في التمثيل، نظرا لفرادته وخصوصيته التي منحته لقب ”الأستاذ“، أو ”المعلم“، كما عبر الكثير من المخرجين خلال كلمات الرثاء عن الراحل.

وبدا الراحل زاهدا بكل ما يعيق هدفه الأسمى في الفن، وهو الأخلاص، فلم يتطلع إلى الجوائز أو التكريمات كثيرا، رغم انه نال الكثير منها، وبدا كذلك متعففا عن التطفل على موائد ”الفن الهابط“، فهو كان منشغلا بثنائية ”الوطن والفن“، لذلك لم نجده كثيرا وهو يسير متباهيا على السجادة الحمراء في مهرجانات السينما، كما ان استديوهات التلفزة قلما استضافته لأجل حوار أو مقابلة، غير أن كل هذا ”العقوق“ جعل من القاسم فنانا منتميا إلى رحابة الفن، مؤمنا بان الفنان لا بد وأن يكون صاحب قضية، بمعزل عن بهارات الشهرة، وتوابل النجومية.

بدأ ابو القاسم، العمل في المسرح المدرسي عام 1954 وتحديداً في مدارس دمشق، وبعد ذلك تنقل في عدد من الفرق السورية المحلية منها ”الفرقة السورية للتمثيل، ونادي الأزبكية، والنوادي التي كانت تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيمات الفلسطينية“، وبعد ذلك انضوى في فرقة مسرحية لحركة فتح.

ومع كثرة الانتاج الدرامي التلفزيوني في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي، وجد أبو القاسم نفسه في أدوار لا تحصى، أمام الكاميرا، إذ لفت الأنظار عبر مسلسل الفانتازيا التاريخية ”الجوارح“، الذي انتج مطلع تسعينات القرن الماضي، والذي أدى فيه شخصية ابن الرمية، راوي الحكايات، بصوته الجهوري وإلقائه المسرحي المتقن.

ورغم أن الفنان الراحل لعب أدورا متنوعة، لكنه برز، بصورة خاصة في الدراما التاريخية، التي تتطلب إلقاءا سليما، وحساسية فنية، ومهارات خاصة، وهو ما استطاع ابو القاسم أن يحققه عبر حضوره كممثل يعيد إلى الاذهان شخصيات تبدو وكأنها قادمة من ملاحم الأغريق أو تراجيديات شكسبير.

ومن أعماله التلفزيونية سقف العالم، عطر الشام، خاتون، طوق البنات، البحث عن صلاح الدين، وداعًا زمن الصمت، رايات الحق، وجه العدالة، خالد بن الوليد، المسلوب، البواسل، آباء وأمهات، تل الصوان، الثريا، شتاء ساخن“ وغيرها الكثير.

أما في السينما فقد شارك في أفلام عدة منها الأبطال يولدون مرتين في عام 1977“ و ”صهيل الجهات- 1993“ و ”بستان الموت-2001“ و ”زهر الرمان-2001“ و ”دمشق تتكلم-2008“ ”الأمانة-2009“ و ”موكب الليمون -2011“.

ورغم أنه لم يحظ بالبطولة المطلقة، ولم يصنف كنجم صف أول، لكن ابو القاسم كان بمثابة ضيف شرف دائم في الدراما التي عمل بها، فلا يستقيم العمل إلا بحضوره، ومهما كانت مساحة أدواره ضئيلة، فإن الشخصية التي كان يجسدها تفرض حضورها الطاغي على المتلقي، مثلما فرض هو نفسه على المخرجين الذين اعتادوا أن يسندوا إليه أدوار أبطال هامشيين، فيحولها باجتهاد لافت إلى بطولة مطلقة، تكشف الكثير من الزيف الذي يسود الوسط الدرامي.