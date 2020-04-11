حوار شعري بين فنان سعودي ووالدته حول كورونا (فيديو)

خطف حوار شعري بين الفنان السعودي حمدي الفريدي، ووالدته، أنظار السعوديين؛ بعدما تبادلت الأم مع ابنها أبياتا من الشعر حول فيروس كورونا المستجد، الذي دفعها لتغيير واحدة من أشهر عاداتها.

وكانت الأم قد دخلت دائرة الشهرة قبل عام تقريبا؛ عندما فتحت بابا إضافيا لمنزلها بهدف تسهيل وصول جاراتها إليها، بدل ذهابهن إلى الباب الرئيسي البعيد نسبيا، في خطوة تعكس إكرام الضيف وحب التواصل عندها، لكن الباب الذي كان حديث السعوديين بات مغلقا اليوم، حيث أقدمت والدة حمدي على إغلاق الباب وقفله؛ بهدف الالتزام التام بتعليمات عدم الاختلاط لتقليل فرص انتشار كورونا.

وفي حوار شعري بين الأم وابنها، وجدت سبعة أبيات إعجاب كثير من السعوديين، في بلد لا يزال للشعر فيه مكانة مرموقة، حيث فاق عدد مشاهدي الفيديو، المليون شخص في غضون يوم واحد.

سألت أمي عن باب جاراتها .. ليش مسكر ؟!

فكان الرد مختلفاً ( كما توقعت )

وقالت بعدها لاعاد تسألني عن بابي ???????? pic.twitter.com/m90i9BSPCr — حمدي الفريدي ???????? (@hamdy_s_t) April 9, 2020

وتحث المملكة، السكان على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مقابل تسهيل كثير من مناحي الحياة، عبر التطبيقات الذكية التي تتيح إنجاز الأعمال والتعلم بالنسبة للطلاب وطلب الاحتياجات للمنزل.

وبجانب نصائح البقاء في المنازل والتباعد بين الأشخاص واستخدام المعقمات وغسل اليدين، فرضت السعودية حظر تجول شامل أو جزئي في عموم البلاد، وعلقت العمل والدراسة والسفر، وأغلقت المساجد.

وحتى أمس الجمعة، سجلت السلطات الصحية في السعودية 3651 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تعافى منهم 685 شخصا وتوفي 47، فيما تخضع البقية للعلاج.