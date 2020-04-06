وسط جحيم كورونا.. زفاف بنكهة عربية يتحول لرمز أمل في إيطاليا (فيديو)

اهتمت الصحافة الإيطالية بزواج شاب مغربي وشابة إيطالية رغم ظروف وباء كورونا الصعبة التي تعيشها البلاد ،مما حولهما لرمز للأمل بين الايطاليين حسب رواية العريس.

ويقيم ”حمزة الكميلي“ بمدينة ”كامبو باسو“ جنوب إيطاليا منذ خمس سنوات، وهو منحدر من مدينة قلعة السراغنة القريبة من مراكش، و تحدث لقناة ”شوف تيفي“ المغربية عن زواجه من حبيبته ”انطونيتا“ التي تعرف إليها قبل عام ونصف، وكيف تم استقبالهما بحفاوة في مقر البلدية لإتمام مراسيم الزفاف.

وأضاف إنه فوجئ بالقنوات الإيطالية تزف خبر زواج الشابين في نشرات الأخبار ، ”وكان مصدر تفاؤل خصوصا أن يوم الزواج صادف تسجيل عدد كبير من الوفيات ، حتى أنني كلما خرجت إلى الشارع عرفني الناس وقاموا بتحيتي، وشكري أنا وزوجتي لأننا أحيينا بداخلهم بصيص أمل“.

وعن سبب اختيار هذا التوقيت بالضبط للزواج ، أوضح حمزة أنه وزوجته تقدما بالطلب إلى السلطات الايطالية قبل وصول الوباء إلى ايطاليا وتحدد موعد زواجهما ، وكان من الصعب تأجيله لأن صلاحية وثائقه الإدارية تنتهي خلال 3 أشهر ويتعذر استقدامها من جديد من المغرب.

وأضاف حمزة أنه لو تزوج في ظروف عادية لما كان بالسعادة التي يحسها الآن، رغم أنه لم يحضر زواجه غير الموظفين و الشهود وكان الجميع متباعدا ويضع كمامات، إلا أنه وزوجته احتفلا مع عائلتيهما بالمناسبة عبر الهاتف، وقال إن عائلته في المغرب أعدت الحلويات واحتفلت بزفافه داخل البيت.

وقالت العروس انطونييتا إن ”إيطاليا تعيش ظروفا صعبة ،ومات بها العديد من الناس ، لكنها متفائلة أن بلدها و المغرب الذي صارت تعتبره بلدها الثاني سيتمكنان من تجاوز المحنة و الانتصار على الوباء“.