سيدة تسقط هاتفها في النهر وبعد شهرين كانت المفاجأة

لم تصدق سيدة بريطانية في بادئ الأمر نفسها؛ بعد أن عثرت على هاتفها الذي كان قد سقط منها في نهر التايمز قبل قرابة الشهرين، كما بدا الأمر أكثر غرابة؛ لأن الهاتف كان لا يزال يعمل.

كانت ثايس بوسولو-فييرا، الموظفة بالخطوط الجوية البريطانية، والبالغة من العمر 29 عاما، تطعم البجع كعادتها في أوائل فبراير، عندما انزلق هاتفها الجديد آيفون 8 من جيبها، وسقط في الماء.

فكرت فييرا، التي تعيش في مقاطعة ستينز الواقعة على نهر التايمز، في القفز لإنقاذ هاتفها الذي تبلغ قيمته 480 جنيها إسترلينيا (587 دولارا أمريكيا)، لكنها استسلمت للأمر بعد أن أدركت خطورة تلك المجازفة.

لم يكن الدافع الوحيد لحزن ثايس هو قيمة الهاتف الباهظة، لكنه بحسب قولها كان يضم ما يقرب من 20 ألف صورة من 5 رحلات لها إلى الخارج، وهي برفقة خطيبها.

تروي ثايس قصة عثورها على الهاتف، فتقول: ”يوم الأربعاء، خرجت برفقة خطيبي للسير على مجرى النهر، حيث طلب مني أن أدله على المكان الذي سقط فيه الهاتف“.

وتابعت: ”قال خطيبي إن النهر هادئ والطقس لطيفا، يمكننا أن نبحث في المكان بوضوح، وبمجرد أن جلسنا في نفس المكان نظرنا في النهر، وكان الهاتف هناك، أمر لا يصدق!“.

وقرر الثنائي العودة إلى المنزل؛ للبحث عن شيء يمكنهما من خلاله استرداد الهاتف، وفي النهاية استخدما شبكة صيد لجلبه من الماء.

وأشارت بوسولو- فييرا إلى أنها وضعت الهاتف في وعاء من الأرز؛ لتخليصه تماما من الماء، وعندما قامت بتوصيل الشاحن، بدأ في العمل، ليستمر ذهولها.