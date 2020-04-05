ضبط فتاة حاولت دهس عسكري بفترة حظر التجول في الكويت (فيديو)‎

تمكَن رجال الأمن في محافظة مبارك الكبير في الكويت من ضبط فتاة حاولت دهس عسكري وطعنه، بعد محاولة استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادثة، أثناء السيطرة على الفتاة من قبل عدد من رجال الأمن، تخلل العملية إطلاق كثيف للنار.

وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، ”أن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي وقد شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه عقب محاولة ضبطها لمخالفتها حظر التجول“.

عاجل | ضبط فتاة مخالفة للحظر لديها ملف في الطب النفسي بعد شروعها في دهس عسكري وطعنه في محافظة محافظة مبارك الكبيرhttps://t.co/grcSebiyxs pic.twitter.com/yfCvF95r7F — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) April 4, 2020

وبدورها نقلت صحيفة ”الراي“ بعض التفاصيل حول الحادثة، مبينة ”أن الفتاة اصطدمت بدورية عسكرية، بعد محاولة ضبطها بأحد الشوارع، ولم تكتف بذلك إنما تهجمت على أحد العسكريين أثناء محاولة السيطرة عليها وقد تم نقله إلى المستشفى“.

وفرضت الكويت منذ 22 آذار/ مارس الماضي حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا للسيطرة على الوضع الصحي ومنع التجمعات والاختلاط لتجنب تفشي فيروس ”كورونا“ الذي أصاب مئات الأشخاص في البلد الخليجي.