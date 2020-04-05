 ”السعودية زمان“.. قناة تلفزيونية جديدة أوجدتها إجراءات مكافحة كورونا – إرم نيوز‬‎

”السعودية زمان“.. قناة تلفزيونية جديدة أوجدتها إجراءات مكافحة كورونا

”السعودية زمان“.. قناة تلفزيونية جديدة أوجدتها إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: الرياض- إرم نيوز

فوجئ سكان المملكة السعودية، بتحول في شعار قناة ”فعاليات“ التلفزيونية إلى اسم جديد، هو ”السعودية زمان“، في خطوة فرضتها فيما يبدو إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي غيّب الكثير من الفعاليات الرسمية التي كانت تبثها القناة وتوقفت اليوم.

وأطلقت القناة باسمها الجديد، شعاراً يحمل عنوان ”عيش ماضيك“، بالتزامن مع بث صور لحقب ماضية في المملكة، في مؤشر على قرب البث المتواصل للمحتوى الجديد والقديم في آن.

ولم تعلن هيئة الإذاعة والتلفزيون بشكل رسمي عن التحول الجديد في القناة الحكومية التي كانت مخصصة لتغطية المؤتمرات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والندوات والمحاضرات التي لا تحظى بتغطية إعلامية.

لكن متابعين سعوديين للقناة، بينهم صحفيون، يقولون إنها ستكون قناة ”أرشيفية“ تبث برامج ومسلسلات قديمة تعود لسنوات ماضية على غرار قنوات مشابهة في دول أخرى، مثل قناة ”دبي زمان“.

وأطلقت السعودية قناة ”فعاليات“ العام الماضي بالتزامن مع ازدحام أكبر بلدان الخليجي بفعاليات رسمية وخاصة متنوعة، بعدما شهدت المملكة في العامين الماضيين انفتاحاً ثقافياً واجتماعياً على العالم بالتوازي مع دورها السياسي والاقتصادي المؤثر عالمياً بالنظر لكونها قبلة المسلمين وأكبر مصدر للنفط في العالم.

لكن القناة الجديدة لم تعد تجد ما تبثه من أحداث، حيث تتوالى قرارات جديدة كل يوم للحد من انتشار كورونا، فيما تم لحد الآن، تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وأغلاق الحدود وإلغاء جميع رحلات الطيران وإيقاف العمرة في الداخل والخارج بجانب إغلاق مساجد البلاد كإجراءات وقائية في وجه المرض الجديد الذي يجتاح العالم متجاوزاً المليون إصابة.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل 2179 إصابة بالمرض حتى يوم الخميس، تعافى منهم 420 شخصاً وتوفي 29 وهو ما يثبت نجاح الإجراءات  السعودية في احتواء الوباء ومنع انتشاره.

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