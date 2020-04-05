”السعودية زمان“.. قناة تلفزيونية جديدة أوجدتها إجراءات مكافحة كورونا

فوجئ سكان المملكة السعودية، بتحول في شعار قناة ”فعاليات“ التلفزيونية إلى اسم جديد، هو ”السعودية زمان“، في خطوة فرضتها فيما يبدو إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي غيّب الكثير من الفعاليات الرسمية التي كانت تبثها القناة وتوقفت اليوم.

وأطلقت القناة باسمها الجديد، شعاراً يحمل عنوان ”عيش ماضيك“، بالتزامن مع بث صور لحقب ماضية في المملكة، في مؤشر على قرب البث المتواصل للمحتوى الجديد والقديم في آن.

ولم تعلن هيئة الإذاعة والتلفزيون بشكل رسمي عن التحول الجديد في القناة الحكومية التي كانت مخصصة لتغطية المؤتمرات والمبادرات والأنشطة والمناسبات والبرامج والمشروعات والندوات والمحاضرات التي لا تحظى بتغطية إعلامية.

توقف بث قناة فعاليات @Faaliat ووضع شاشة وموسيقى ماقبل بداية البث اليومي للقناة الأولى السعودية في الثمانينات والتسعينات الميلادية . هل سنشهد ولادة قناة ارشيفية بعد ساعتين من الآن بمسمى #السعودية_زمان التاريخ يوحي بذلك ????

2020-4-4@saudiatv @SBC_Channel @SBAgovSA @malkassabi pic.twitter.com/6kvVRYe8e4 — ???? مصمم (@Mosammem168) April 3, 2020

تم تغيير قناة السعودية فعاليات

إلى قناة السعودية زمان #السعودية_زمان pic.twitter.com/IcJjtpjVCH — تلفزيون السعودي (@sbc_sa20) April 4, 2020

لكن متابعين سعوديين للقناة، بينهم صحفيون، يقولون إنها ستكون قناة ”أرشيفية“ تبث برامج ومسلسلات قديمة تعود لسنوات ماضية على غرار قنوات مشابهة في دول أخرى، مثل قناة ”دبي زمان“.

#السعودية_زمان سنوات وانا أطالب بقناة تجاري القرين الكويتيه ودبي زمان .. نبي كل الي بارشيف الإعلام من اعمال ومسلسلات اكل الصدأ عليها مو تجيبون لي شايب باقي له يموت ويفطس وتسألونه عن زمان pic.twitter.com/8Pc60XOFxS — Marina Abramović .. (@ma_81) April 4, 2020

#السعودية_زمان اجمل قرار ان نشاهد الزمن الجميل من ارشيف التلفزيون السعودي ???????? قناة السعودية زمان ???????????? pic.twitter.com/rvyWa42n1v — يوسف السيف ???????? (@Youssef_alsaif) April 4, 2020

وأطلقت السعودية قناة ”فعاليات“ العام الماضي بالتزامن مع ازدحام أكبر بلدان الخليجي بفعاليات رسمية وخاصة متنوعة، بعدما شهدت المملكة في العامين الماضيين انفتاحاً ثقافياً واجتماعياً على العالم بالتوازي مع دورها السياسي والاقتصادي المؤثر عالمياً بالنظر لكونها قبلة المسلمين وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وأخيراً

قناة #السعودية_زمان ..

قناة أرشيفية تهتم ب محتوى وفن السعودية أيام الثمانينات والتسعينات pic.twitter.com/7msCnJlzgo — راشد العقيل (@RashedMbc) April 4, 2020

لكن القناة الجديدة لم تعد تجد ما تبثه من أحداث، حيث تتوالى قرارات جديدة كل يوم للحد من انتشار كورونا، فيما تم لحد الآن، تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وأغلاق الحدود وإلغاء جميع رحلات الطيران وإيقاف العمرة في الداخل والخارج بجانب إغلاق مساجد البلاد كإجراءات وقائية في وجه المرض الجديد الذي يجتاح العالم متجاوزاً المليون إصابة.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل 2179 إصابة بالمرض حتى يوم الخميس، تعافى منهم 420 شخصاً وتوفي 29 وهو ما يثبت نجاح الإجراءات السعودية في احتواء الوباء ومنع انتشاره.