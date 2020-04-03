 السعودية.. مسابقة عن بعد بجوائز قيمة للحث على البقاء في المنازل – إرم نيوز‬‎

السعودية.. مسابقة عن بعد بجوائز قيمة للحث على البقاء في المنازل

السعودية.. مسابقة عن بعد بجوائز قيمة للحث على البقاء في المنازل

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مسابقة للطلاب الجامعيين في مجال الأمن السيبراني، يشترط القائمين عليها أن يشارك المتنافسون من منازلهم في مسعى لحث شريحة من سكان المملكة على البقاء في المنازل للمساعدة في إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الحكومي عن مسابقته الجديدة التي تتضمن جوائز قيمة يصل مجموعها إلى مئة ألف ريال بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والفوز بمبلغ مالي جيد خلال فترة تعليق الدراسة في الجامعات بسبب الفيروس الذي يتسم بسرعة الانتشار بين الناس.

ويمكن المشاركة في المسابقة بشكل منفرد أو من خلال فريق يتألف من 3 إلى 5 أشخاص، يتواصلون بالطبع عن بعد ومن داخل منازلهم، قبل موعد بدء المنافسات في عدة تحديات للمسابقة التي تحمل عنوان ”التقط العلم“.

وستكون منصة ”سايبر هَب“ السعودية المخصصة للطلاب الجامعيين في مجال الأمن السيبراني، مكان التسجيل في المسابقة والمشاركة في تحدياتها الخمسة وهي، تحديات التشفير وتحديات اختراق الويب وتحديات الهندسة العكسية وتحديات التحقيق الجنائي الرقمي وتحديات البرمجة.

ويقول القائمون على المسابقة في الاتحاد السيبراني، إن الهدف منها هو المنافسة بين الطلاب من داخل منازلهم التي تحث السلطات السكان على عدم مغادرتها إلا للضرورة بهدف الوقاية من الفيروس الذي لم يتم التوصل للقاح أو علاج له لحد الآن.

ويسري في السعودية حظر تجول كامل في مدينتي مكة والمدينة المنورة، وجزئي في باقي مناطق المملكة، بجانب إغلاق عدد من المدن والأحياء ضمن إجراءات أوسع تستهدف تقليل الاختلاط بين السكان في أكبر بلدان الخليج العربي لمنع تفشي فيروس ”كوفيد 19“ الجديد.

وكانت السعودية علقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الحدود وألغت جميع رحلات الطيران وأوقفت العمرة في الداخل والخارج بجانب إغلاق مساجد البلاد كإجراءات وقائية في وجه المرض الجديد الذي يجتاح العالم متجاوزاً المليون إصابة.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل 1885 إصابة بالمرض حتى يوم الخميس، تعافى منهم 328 شخصاً وتوفي 21.

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