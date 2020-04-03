السعودية.. مسابقة عن بعد بجوائز قيمة للحث على البقاء في المنازل

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مسابقة للطلاب الجامعيين في مجال الأمن السيبراني، يشترط القائمين عليها أن يشارك المتنافسون من منازلهم في مسعى لحث شريحة من سكان المملكة على البقاء في المنازل للمساعدة في إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد.

مسابقة “التقط العلم” تحدي بين الطلاب الجامعيين المسجلين عبر منصة الطلاب الأولى في مجال الأمن السيبراني ( سايبر هب )والهدف المنافسة من البيت والدخول لكسب الجوائز تصل قيمتها لـ 100 ألف ريال#تحدي_التقاط_العلم#CTFhttps://t.co/feU4BJMHAF pic.twitter.com/KgwQhXs1mn — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) April 2, 2020

وأعلن الاتحاد الحكومي عن مسابقته الجديدة التي تتضمن جوائز قيمة يصل مجموعها إلى مئة ألف ريال بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والفوز بمبلغ مالي جيد خلال فترة تعليق الدراسة في الجامعات بسبب الفيروس الذي يتسم بسرعة الانتشار بين الناس.

سجل ونافس زملائك في مسابقة “التقط العلم” من بيتك عبر منصة سايبر هَب المنصة الأولى في السعودية للطلاب الجامعيين في مجال الأمن السيبراني العلم و100 ألف ريال في انتظاركم! #تحدي_التقاط_العلم#CTFhttps://t.co/feU4BJMHAF pic.twitter.com/aVPXJPOhpW — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) April 2, 2020

الخط الزمني لمسابقة “التقط العلم” الخاصة بالطلاب الجامعيين عبر منصة سايبر هَب من بيتك#تحدي_التقاط_العلم#CTFhttps://t.co/feU4BJMHAF pic.twitter.com/nBLudVvHss — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) April 2, 2020

ويمكن المشاركة في المسابقة بشكل منفرد أو من خلال فريق يتألف من 3 إلى 5 أشخاص، يتواصلون بالطبع عن بعد ومن داخل منازلهم، قبل موعد بدء المنافسات في عدة تحديات للمسابقة التي تحمل عنوان ”التقط العلم“.

لمسابقة “التقط العلم” شروط محددة تعرف عليها وتأكد أنها مطابقة لك وسجل معنا ونافس على جوائز بقيمة 100 ألف ريال في بيتك#تحدي_التقاط_العلم#CTFhttps://t.co/feU4BJMHAF pic.twitter.com/0CHMX94sUj — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) April 2, 2020

وستكون منصة ”سايبر هَب“ السعودية المخصصة للطلاب الجامعيين في مجال الأمن السيبراني، مكان التسجيل في المسابقة والمشاركة في تحدياتها الخمسة وهي، تحديات التشفير وتحديات اختراق الويب وتحديات الهندسة العكسية وتحديات التحقيق الجنائي الرقمي وتحديات البرمجة.

تعرفوا على أنواع التحديات في مسابقة “التقط العلم” الخاصة بالطلاب الجامعيين عبر منصة سايبر هَب في بيتك#تحدي_التقاط_العلم#CTFhttps://t.co/feU4BJMHAF pic.twitter.com/4OyUvHg4Zu — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) April 2, 2020

ويقول القائمون على المسابقة في الاتحاد السيبراني، إن الهدف منها هو المنافسة بين الطلاب من داخل منازلهم التي تحث السلطات السكان على عدم مغادرتها إلا للضرورة بهدف الوقاية من الفيروس الذي لم يتم التوصل للقاح أو علاج له لحد الآن.

ويسري في السعودية حظر تجول كامل في مدينتي مكة والمدينة المنورة، وجزئي في باقي مناطق المملكة، بجانب إغلاق عدد من المدن والأحياء ضمن إجراءات أوسع تستهدف تقليل الاختلاط بين السكان في أكبر بلدان الخليج العربي لمنع تفشي فيروس ”كوفيد 19“ الجديد.

وكانت السعودية علقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الحدود وألغت جميع رحلات الطيران وأوقفت العمرة في الداخل والخارج بجانب إغلاق مساجد البلاد كإجراءات وقائية في وجه المرض الجديد الذي يجتاح العالم متجاوزاً المليون إصابة.

ومقارنة بالعديد من الدول، لا تزال الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالفيروس منخفضة في السعودية مع تسجيل 1885 إصابة بالمرض حتى يوم الخميس، تعافى منهم 328 شخصاً وتوفي 21.