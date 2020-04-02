إصابة علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني بكورونا‎

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بإصابة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد تقرير لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، أن اختبار فحوصات فيروس كورونا لرئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي يخضع للحجر الصحي، جاءت إيجابية. وكانت تقارير إخبارية إيرانية كشف في وقت سابق، عن إصابة ووفاة عدد من مسؤولي النظام بفيروس كورونا، من…