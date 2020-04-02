وفاة الموسيقي آدم شليزنجر بفيروس كورونا

توفي في ساعة مبكرة من صباح الخميس الموسيقي وكاتب الأغاني المعروف آدم شليزنجر الحاصل على جائزة الإيمي، عن عمر ناهز 52 عاما، جراء تطورات إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن جوش جرير وهو محامي الموسيقي الراحل، عن رحيله بعد تدهور حالته الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جرير وفقًا لموقع ”فارايتي“، أن آدم شليزنجر كان قد أُدخل المستشفى في شمال ولاية نيويورك منذ أكثر من أسبوع، حتى رحل متأثرًا بـ“كوفيد – 19“.

ورُشح شليزنجر الذي يتمتع بشعبية كبيرة، لجائزة الأوسكار في التسعينات كما حصل على جائزتي غرامي وإيمي في 2018، كما أن له باعا كبيرا في الألوان الموسيقية والأغاني المختلفة.