طهران تسمح لبريطاني من أصول إيرانية بمغادرة البلاد

أطلقت السلطات الإيرانية سراح المواطن البريطاني من أصول إيرانية ”كمال فروغي“، الذي جرى اعتقاله عام 2011 بتهمة التجسس.

وذكر ابن السجين البريطاني كامران فروغي في حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الأربعاء، أن ”والده كمال فروغي البالغ من العمر 80 عاماً عاد إلى المملكة المتحدة قبل أسبوعين، بعد تسع سنوات من السجن، حيث اجتمع مع أطفاله وأحفاده“.

وألقي القبض على فروغي في إيران عام 2011 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات في عام 2013 بتهمة ”التجسس“ وإنتاج الكحول في المنزل، وكان كمال فروغي مستشارًا لشركة بتروناس الماليزية للنفط والغاز وعاش في إيران.

وقال كامران فروغي ”إن والده لم يعد موجودًا في سجن إيفين منذ أواخر عام 2018، ويعيش في طهران ويعتني به أصدقاؤه المقربون، لكنه لم يكن لديه جواز سفره الإيراني لمغادرة إيران حتى قبل أسبوعين“.