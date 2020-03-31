 قطر تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة و88 إصابة جديدة بكورونا – إرم نيوز‬‎

قطر تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة و88 إصابة جديدة بكورونا

قطر تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة و88 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء تسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن 88 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت وزراة الصحة القطرية أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها اليوم تعود إلى مقيم يبلغ من العمر 58 عاما، كان يعاني من أمراض مزمنة.

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