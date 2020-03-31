 بالفيديو.. الأمير السعودي فهد بن جلوي يثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. الأمير السعودي فهد بن جلوي يثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا

بالفيديو.. الأمير السعودي فهد بن جلوي يثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثار الأمير السعودي، فهد بن مساعد بن جلوي، مخاوف متابعيه حول إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرذاذ المساعد على التنفس للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ذلك.

ونشر الأمير الشاب الفيديو على حسابه في موقع تويتر مكتفياً بتعليق قصير قال فيه ”الحمدالله دائما وابدا“ بينما يظهر في الفيديو القصير البخار الصادر عن الجهاز يحيط برأس الأمير.

ومن غير المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد، إذ يستخدم مرضى الربو جهاز الإرذاذ ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائية في الرئتين وتحسين التنفس.

لكن الفيديو حقق نسب مشاهدة كبيرة فور نشره، بينما انهالت التعليقات وتمنيات الشفاء على الأمير من أقارب له ينتمون للعائلة المالكة ذاتها، بجانب سعوديين كثر يتابعون الأمير عبر تويتر.

والاسم الكامل للأمير هو فهد بن مساعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، حيث يمثل فرع آل جلوي واحداً من فروع أسرة آل سعود التي تحكم المملكة.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الاثنين، إلى 1453حالة، تعافت منها 115 حالة فقط لحد الآن، وتوفي ثمانية أشخاص.

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