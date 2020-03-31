بالفيديو.. الأمير السعودي فهد بن جلوي يثير القلق حول احتمال إصابته بكورونا

أثار الأمير السعودي، فهد بن مساعد بن جلوي، مخاوف متابعيه حول إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه يستخدم جهاز الإرذاذ المساعد على التنفس للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في ذلك.

ونشر الأمير الشاب الفيديو على حسابه في موقع تويتر مكتفياً بتعليق قصير قال فيه ”الحمدالله دائما وابدا“ بينما يظهر في الفيديو القصير البخار الصادر عن الجهاز يحيط برأس الأمير.

الحمدالله دائما وابدا pic.twitter.com/MnUSeHozvb — فهد بن مساعد بن جلوي (@FahadBinMosaed) March 29, 2020

ومن غير المؤكد أن الأمير فهد أحد المصابين بالفيروس الجديد، إذ يستخدم مرضى الربو جهاز الإرذاذ ذاته لمساعدتهم على توسيع الشعب الهوائية في الرئتين وتحسين التنفس.

لكن الفيديو حقق نسب مشاهدة كبيرة فور نشره، بينما انهالت التعليقات وتمنيات الشفاء على الأمير من أقارب له ينتمون للعائلة المالكة ذاتها، بجانب سعوديين كثر يتابعون الأمير عبر تويتر.

سلامتك وماتشوف شر???? — العنودبنت فيصل بن جلوي آل سعود ALANOUD FFJ ALSAUD (@alanoud_jalawi) March 30, 2020

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك و أن يعافيك و أن يجمع لك بين الأجر و العافية — خالد آل سعود‎ (@kmsaud2) March 30, 2020

ما تشوف شر امير ???? — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) March 30, 2020

والاسم الكامل للأمير هو فهد بن مساعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، حيث يمثل فرع آل جلوي واحداً من فروع أسرة آل سعود التي تحكم المملكة.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة، حتى يوم الاثنين، إلى 1453حالة، تعافت منها 115 حالة فقط لحد الآن، وتوفي ثمانية أشخاص.