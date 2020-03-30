”PayBy“ تطلق خدمات الدفع عبر الهواتف في الإمارات 

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية ”PayBy“ اليوم الإثنين خدمات الدفع السريعة عبر الهواتف المحمولة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن الشركة أطلقت ”مع بنك أبوظبي الأول خدمات الدفع السريعة والآمنة عبر الهواتف المحمولة؛ لمواكبة الطلب المتزايد للمستهلكين والشركات على حلول دفع مريحة وآمنة ولا تلامسية في الوقت الذي يكافح فيه العالم وباء كورونا“.

وأضافت أن ”PayBy ستوفر حلا فعالا وآمنا للمدفوعات يتفوق على الحلول النقدية وبطاقات الدفع، حيث تتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية لتسديد قيمة مشترياتهم في المتاجر الفعلية بطريقة لا تلامسية ودون الحاجة إلى التعامل بالنقود“.

وتابعت: ”كما يتيح الحل الجديد للمستخدمين دفع قيمة الطلبيات المرسلة إليهم عند استلامها، وطلب المنتجات والسلع والخدمات عبر الإنترنت، وتحويل واستلام الأموال بشكل فوري، وحتى إرسال الهدايا النقدية إلى أفراد العائلة والأصدقاء، وكل ذلك عبر هواتفهم الذكية“.

وأشارت الوكالة إلى أن PayBy، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، ”توفر حلول نقاط البيع لجميع الأعمال التجارية في دولة الإمارات، بدءا من منافذ البيع الصغيرة وانتهاء بالمتاجر الكبيرة التي تقدم خدماتها لآلاف العملاء يوميا، وتساعد هذه الحلول التوفيرية الشركات المحلية على توسيع قاعدة عملائها بشكل سريع“.

وأوضحت أن حماية التعاملات المالية التي تديرها PayBy ”تتم بواسطة تقنيات رائدة وفعالة، بما فيها نظام لإدارة عمليات الاحتيال بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لرصد الأنشطة غير المصرّح بها وفقا لمعايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع“.

وبحسب المصدر ”تم إطلاق خدمات PayBy بالشراكة مع متاجر ”لولو هايبر ماركت“ و“لولو إكسبريس“ ومتاجر البقالة وعدد من تطبيقات المراسلة الفورية على غرار ”بوتيم“، وستتوفر هذه التقنية من خلال هؤلاء الشركاء، وسيكون تطبيق PayBy متاحا للتحميل مباشرة على الهواتف الذكية للمستخدمين اعتبارا من أبريل 2020“.