تعرف على أفضل تطبيقات المحادثة التي يمكن استخدامها في الحجر الصحي

تشهد تطبيقات دردشة الفيديو الجماعية ارتفاعا كبيرا في استخدامها؛ إذ تعد الملاذ الأخير للأشخاص الماكثين في منازلهم بسبب العزلة الذاتية التي يشهدها العديد من دول العالم، بسبب الفيروس التاجي المستجد ”كورونا”.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن هناك 5 تطبيقات لمحادثات الفيديو الجماعية، تعد الأفضل لهذه الفترة، فبالإضافة إلى إمكانية محادثة الآخرين بالصوت والصورة؛ فبعض هذه التطبيقات توفر إمكانية ”اللعب“ عليها أيضا، ومنها:

Bunch

وهو تطبيق جماعي للفيديو والألعاب يسمح بمشاركة ثمانية أشخاص في المحادثة عبر الفيديو، ويمكن تحميل التطبيق بشكل مجاني، ويوفر الكثير من الألعاب أيضا.

ومن الألعاب المتوافرة عليه لعبة الرسم، ولعبة البلياردو ولعبة Mars Dash.

ويحتوي التطبيق على الكثير من الأجراس والصفارات التي يتم إطلاقها عندما تفوز في مباراة، ويعتمد التطبيق بشكل كامل على مراسلات الفيديو، ولا يوجد تراسل نصي؛ فكل ما عليك فعله هو الضغط على الشاشة لتسجيل الفيديو، وبمجرد توقفك سيتم إرسال الفيديو بشكل تلقائي لصديقك الذي اخترته.

FaceTime

يتوافر تطبيق ”FaceTime“ على هواتف ”آيفون“ و“آي باد“ وأجهزة ماك، ويسمح بالتواصل بين ما يصل إلى 32 شخصا، ويوجد التطبيق بشكل مجاني على أجهزة ”آبل“.

ويعد التطبيق بديلا جيدا لمحادثات الماسنجر، ويوفر اتصالا بالآخرين بالصوت والفيديو، ويطلب فقط معلومات الاتصال للشخص الذي تحاول الاتصال به، دون الحاجة إلى عمل حساب خاص.

Google Hangouts

تتيح ”Google Hangouts“ منصة فيديو يمكن أن يتشارك خلالها 25 شخصا، ويتوافر التطبيق أيضا بشكل مجاني، ويمكن الوصول إليها من خلال تطبيق أو ”جي ميل“ أو حسابات غوغل الأخرى.

Houseparty

يسمح هذا تطبيق لمحادثات الفيديو بمشاركة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، وهو تطبيق مجاني، ويوفر عددا من الألعاب، وهو تطبيق سهل الاستخدام.

Zoom

غالبا ما يستخدم في الأعمال، إذ يتيح تطبيق ”Zoom“ لما يصل إلى 100 شخص يمكنهم المشاركة في محادثة، وما يصل إلى 500 شخص إذا كنت تدفع مقابل الإصدار الموسع.

ويتوافر التطبيق بشكل مجاني لمدة 40 دقيقة لاجتماعات أكثر من شخصين، ثم بعد ذلك لابد من الدفع، ويوفر -أيضا- تنسيقات مختلفة حول كيفية رؤيتك لأشخاص آخرين في الدردشة.

ووفقا لصحيفة ”الغارديان“، فهو يعد أفضل تطبيق لدردشة الفيديو الجماعية السلسة، ويمكنه أن يستوعب أعدادا كبيرة.