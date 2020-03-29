أبو الفدا.. شاب سعودي يكسب آلاف المتابعين الجدد بعد أن أخطأ ترامب بالإشارة إليه

كسب شاب سعودي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، آلاف المتابعين الجدد لحساباته المختلفة بعدما أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة لمعرف خاص بحساب يحمل صورته في تويتر بدلاً من الإشارة لمعرف خاصة بهيئة حكومية أمريكية.

ويعرف عدد من السعوديين مواطنهم ”أبو الفدا“ من خلال مقاطع الفيديو المتنوعة التي ينشرها على الدوام عبر حسابيه في موقعي ”يوتيوب“ وسناب شات“ تحت اسم ”سنابات أبو الفدا“، لكن شهرته على نطاق محدود مقارنة بمشاهير سعوديين آخرين يتابعهم الملايين.

لكن إشارة الرئيس الأمريكي الخاطئة لحساب منسوب لأبو الفدا، جعلته حديث السعوديين عبر سيل من التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لتطور علاقة مواطنهم مع ترامب، وبالتزامن مع كل ذلك، قرر الآلاف متابعة حسابات الشاب الذي زادت نسبة متابعته بالفعل.

الرئيس الأمريكي ترامب كتب تغريدة يطلب من (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) التحرك بسرعة في أعمالهم، وذلك في تغريدة كتبها قبل قليل، لكن بدلاً من وضع حساب (إدارة الغذاء والدواء) قام بالخطأ بوضع حساب (أبو الفدا) السعودي المشهور في السناب. أغرب شي شفته اليوم https://t.co/b6jyVBRqmE — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) March 29, 2020

ولم يرد ”أبو الفدا“ على الرئيس ترامب حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وسط ترقب من متابعيه القدامى والجدد الذين شدتهم شأن مغردين ووسائل إعلام محلية وعالمية غلطة الرئيس الأمريكي الذي لم يصححها بدوره حتى ساعة إعداد هذا التقرير أيضاً.

ورغم أن الحساب المنسوب لأبو الفدا في تويتر، لا يتضمن أي تغريدات، إلا أن متابعيه وصلوا لأكثر من 11 ألف متابع حتى ساعة إعداد هذا التقرير، حيث يتوقع كثيرون أن يرد الشاب الذي ينشر مقاطع فيديو ساخرة على الدوام، على الرئيس ترمب بطريقة ساخرة أيضاً.

Tweets by FdA

أرزاق تُساق

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دار منشن لمواطن سعودي عندطريق الخطأ ، وفي غضون ساعات قليلة ، حساب " أبو الفدا " ضم آلاف المتابعين من جميع أنحاء العالم والحبل على الجرار . pic.twitter.com/pWfWpKmAY6 — monssif hamzellow (@Monzellow) March 29, 2020

صاحب الحساب موب ابو الفدا ذا واحد مع يوزر باسم ابو الفدا وحاط افتار ابو الفدا استهبال بس فالنهاية كسبان واحنا ناكل حمر ونطالع????????.@FdA @realDonaldTrump — غلططة | Fm (@b2rrz) March 29, 2020

وشغل خطأ الرئيس الأمريكي بالإشارة لأبي الفدا، عدداً كبيراً من السعوديين الذين وجدوا في المناسبة فرصةً للترفيه بينما يعانون الملل بسبب حظر التجول الجزئي وإغلاق العديد من المدن والاحياء منذ أيام كإجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

#ابو_الفدا

???? عاجل ابو الفدا:

سنشكل اكبر تحالف بين امريكا و الرميلة pic.twitter.com/ofba8SX0xD — M7md ✨ (@MAlSubaie21) March 29, 2020

وكان ترامب قد تغريدة طالب فيها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلاً من أن يكتب حروف معرف الهيئة في تغريدته، دون بدلاً من ذلك معرف حساب أبي الفدا، ليتلقى آلاف التعليقات الساخرة والانتقادات على خطأه.

وكثيراً ما يثير الرئيس ترامب الجدل بتغريداته في موقع تويتر الذي عرف بولعه الكبير للتغريد فيه بقضايا محلية وعالمية، خاصة ورسمية.