أبو الفدا.. شاب سعودي يكسب آلاف المتابعين الجدد بعد أن أخطأ ترامب بالإشارة إليه

كسب شاب سعودي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، آلاف المتابعين الجدد لحساباته المختلفة بعدما أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة لمعرف خاص بحساب يحمل صورته في تويتر بدلاً من الإشارة لمعرف خاصة بهيئة حكومية أمريكية.

ويعرف عدد من السعوديين مواطنهم ”أبو الفدا“ من خلال مقاطع الفيديو المتنوعة التي ينشرها على الدوام عبر حسابيه في موقعي ”يوتيوب“ وسناب شات“ تحت اسم ”سنابات أبو الفدا“، لكن شهرته على نطاق محدود مقارنة بمشاهير سعوديين آخرين يتابعهم الملايين.

لكن إشارة الرئيس الأمريكي الخاطئة لحساب منسوب لأبو الفدا، جعلته حديث السعوديين عبر سيل من التعليقات الساخرة والسيناريوهات الافتراضية لتطور علاقة مواطنهم مع ترامب، وبالتزامن مع كل ذلك، قرر الآلاف متابعة حسابات الشاب الذي زادت نسبة متابعته بالفعل.

ولم يرد ”أبو الفدا“ على الرئيس ترامب حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وسط ترقب من متابعيه القدامى والجدد الذين شدتهم شأن مغردين ووسائل إعلام محلية وعالمية غلطة الرئيس الأمريكي الذي لم يصححها بدوره حتى ساعة إعداد هذا التقرير أيضاً.

ورغم أن الحساب المنسوب لأبو الفدا في تويتر، لا يتضمن أي تغريدات، إلا أن متابعيه وصلوا لأكثر من 11 ألف متابع حتى ساعة إعداد هذا التقرير، حيث يتوقع كثيرون أن يرد الشاب الذي ينشر مقاطع فيديو ساخرة على الدوام، على الرئيس ترمب بطريقة ساخرة أيضاً.

وشغل خطأ الرئيس الأمريكي بالإشارة لأبي الفدا، عدداً كبيراً من السعوديين الذين وجدوا في المناسبة فرصةً للترفيه بينما يعانون الملل بسبب حظر التجول الجزئي وإغلاق العديد من المدن والاحياء منذ أيام كإجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان ترامب قد تغريدة طالب فيها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على معدات طبية اقترحها عمدة ولاية أوهايو، وبدلاً من أن يكتب حروف معرف الهيئة في تغريدته، دون بدلاً من ذلك معرف حساب أبي الفدا، ليتلقى آلاف التعليقات الساخرة والانتقادات على خطأه.

Highly recommended by Governor @MikeDeWine of Ohio. @FDA must move quickly! https://t.co/pLpI4CSs9H

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020