بالفيديو.. السعودية مشاعل الشميمري ترتدي خوذة فضاء بسبب نقص الكمامات‎

لجأت المهندسة السعودية المعروفة، مشاعل الشميمري، إلى ارتداء خوذة قديمة يستخدمها رواد الفضاء، لوقاية نفسها من فيروس كورونا المستجد مع نقص الكمامات الذي تعاني منه العديد من دول العالم.

وظهرت الشميمري، وهي مهندسة في مجال هندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ، في مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، لتوثق تجربتها الغريبة التي حصدت مئات آلاف المشاهدات خلال ساعات قصيرة.

وتقول الشميمري، إن الخوذة التي ارتدتها، مخصصة لعالم وتجارب الفضاء، وكان رواد الفضاء في عهد الاتحاد السوفييتي يستخدمونها، قبل أن تشتريها الشابة السعودية من روسيا.

ورغم أن التجربة بدت على سبيل المزاح، إلا أن الشميمري ارتدت الخوذة بالفعل وخرجت من منزلها حيث تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وركبت سيارتها وسارت في أحد الطرقات موثقةً تجربتها الغريبة بالفيديو.

وبينما ينتشر فيروس ”كوفيد 19“ بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال عدد المصابين به في السعودية فوق الألف بقليل، مقابل أربع وفيات فقط، فيما شددت الرياض من إجراءات الوقاية عبر إغلاق المدارس والجامعات وتعليق العمل في القطاعين العام والخاص وإغلاق الحدود الخارجية ورحلات الطيران وتعليق العمرة وإغلاق المساجد وفرض حظر تجول ليلي وإغلاق بعض المدن الكبرى.

وولدت مشاعل الشميمري في الولايات المتحدة الأمريكية وأمضت سنوات قليلة من حياتها المبكرة في السعودية، وهي أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحصلت مشاعل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم في هندسة الطائرات والمراكب الفضائية والصواريخ من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن، بولاية فلوريدا، وحصلت أيضا على درجة البكالوريوس في العلوم في الرياضيات التطبيقية، من المعهد ذاته.

وتعمل الشميمري حالياً، استشاريةً في مجالها وأستاذة في قسم الهندسة الميكانيكية والفضاء في جامعة ميامي، وسبق لها أن أسست شركة ”مشاعل أيروسبيس“ وهي في سن 26 عاماً ، لكنها توقفت لاحقاً بسبب عقبات التمويل.