مفاجأة.. أول حالة كورونا في ليبيا استقبلها الطاقم الطبي بالفرار من المستشفى

كشف مدير المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، الدكتور بدر الدين النجار، السبت، عن فرار الأطباء والممرضين من مستشفى أدخل إليه أول مصاب بفيروس كورونا.

وتعلل النجار في مقابلة على فضائية ليبية بأن المستشفى والطواقم الطبية لم يكونوا جاهزين لاستقبال الحالة، و“فعلاً حصلت هذه المشكلة، والواحد يتأسف للمعاملة التي تعرض لها هذا المصاب“.

وأضاف: للأسف حتى عند وجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس كانت هذه الحالات تواجه مشكلة، فكلما سمعت الطواقم الطبية بحالة اشتباه كانت تفر وتترك مكانها.

وناشد وزارة الصحة التدخل فوراً لعلاج هذا الآمر، بإيجاد أماكن وحلول للطواقم الطبية.

وأقر النجار أيضاً بكل ما جاء في مداخلة لشقيق مريض الكورونا من كون شقيقه معزولا في حجرة و كأنه سجين، ولا يوجد لديه حمام خاص منذ أيام.

وأضاف شقيق المريض: المستشفى لم يوفر له أي شيء ولم يتلق الرعاية الصحية حتى فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، ووضعه سيئ للغاية و الطاقم الطبي هرب منذ يوم إدخاله ولا يوجد طبيب قائم على حالته إلا مدير القسم.

وتأتي هذه الاعترافات العلنية لمسؤول طبي ليبي لتنسف الزيارة الدعائية لوزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، لمريض الكورونا، وأخذه صوراً معه، وتأكيده أنه يتلقى العلاج اللازم.

وأثارت هذه التصريحات غضباً في ليبيا التي سجلت بها الأحد حالتان جديدتان بالكورونا، وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعكس الواقع المتردي للطب في طرابلس في ظل حكومة الوفاق.