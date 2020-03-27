صور صادمة من الإسكندرية.. والسلطات تتخذ إجراء عاجلا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قراراً بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور وذلك اعتبارا من صباح السبت.

جاء ذلك عقب تداول فيديوهات وصور تظهر استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.

وأثار خروج المواطنين للتنزه على الشواطئ موجة غضب واسعة لدى كثيرين واتهامات بعدم احترام قرارات الحكومة بالتزام الحجز المنزلي لعدم انتشار فيروس كورونا.

إسكندرية في مرحلة سُطل غير منطقية وغير مفهومة pic.twitter.com/qsqcLhSHat — السو (حفظها الله) ⁦ ???????? (@sotaita7sabo) March 27, 2020

ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة جديدة تضمنت 40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وحالة واحدة لمواطن أمريكي .