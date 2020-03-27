 شخص ملقى على الأرض في الأردن يثير الذعر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شخص ملقى على الأرض في الأردن يثير الذعر (فيديو)

شخص ملقى على الأرض في الأردن يثير الذعر (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو لشخص ملقى على الأرض قالوا إنه مصاب بفيروس كورونا.

ويظهر في الفيديو عددا من عناصر الشرطة بجانب الشخص الملقى، دون أن يقترب أحد منه، قبل أن تأتي فرق طبية فيما يبدو.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أنه لا صحة لما يشاع حول إصابة ذلك الشخص بفيروس كورونا.

وقال المصدر: ”بالمتابعة مع شرطة جنوب عمان، أبلغونا بوجود شخص ستيني ملقى على الأرض في منطقة المقابلين (جنوبي العاصمة عمان)، وعلى الفور تم التحرك من قبل الجهات المختصة إلى الموقع ونقل الشخص إلى مستشفى البشير وتبين أنه مريض كلى“.

وأعلن الأردن، أمس الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 212.

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