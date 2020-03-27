وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بفيروس كورونا

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توفي المنتج والممثل الأمريكي المسرحي مارك بلوم، المشهور بمشاركته في فيلم ”Desperately Seeking Susan“، هذا الأسبوع، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 69 عاما وفقًا لتقارير الموقع الترفيهي TheWrap. وكان الفنان الراحل اكتسب شهرة عالمية بعد أن جسد شخصية ريتشارد ميسون في فيلم Crocodile Dundee عام 1986، إلى جانب شهرته في دائرة مسرح…