 وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بفيروس كورونا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بفيروس كورونا

المصدر: فتحي خلاف - إرم نيوز

توفي المنتج والممثل الأمريكي المسرحي مارك بلوم، المشهور بمشاركته في فيلم  ”Desperately Seeking Susan“، هذا الأسبوع، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 69 عاما وفقًا لتقارير الموقع الترفيهي TheWrap.

وكان الفنان الراحل اكتسب شهرة عالمية بعد أن جسد شخصية ريتشارد ميسون في فيلم Crocodile Dundee عام 1986، إلى جانب شهرته في دائرة مسرح نيويورك.

كما تم تكريم بلوم المولود بولاية نيوجيرسي، بجائزة ”أوبي“ المسرحية لأدواره التي قدمها على المسرح، بالإضافة لعطائه ودعمه وتطوير مسرح Playwrights Horizons  غير الربحي خارج البرودواي.

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