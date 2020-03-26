ليبيا.. تأكيد إصابة رئيس الحكومة الأسبق محمود جبريل بفيروس كورونا

أكد حزب تحالف القوى الوطنية الليبية، إصابة رئيس الحزب ورئيس الحكومة في فترة المجلس الانتقالي بعد الثورة على نظام معمر القذافي عام 2011، محمود جبريل، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحزب في بيان نشره على صفحته في ”فيسبوك“، إن ”نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل كانت إيجابية“.

وأضاف بيان الحزب أن ”حالة جبريل مستقرة ويتماثل للشفاء“.

وكان الحزب نفى في 25 مارس الجاري، إصابة جبريل بـ“كورونا“، ووصف حالته بأنها ”وعكة صحية عابرة“.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أكدت في بيان لها الخميس إصابة 39 شخصا جديدا بفيروس كورونا، بينهم شخص ليبي، ولا يعرف إن كان هو جبريل أو شخص آخر.