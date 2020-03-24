بالصور.. سودانيون يواجهون قرار حظر التجول بالتجمع والاكتظاظ

رغم دخول قرار الحكومة السودانية القاضي بحظر التجوال في الثامنة من مساء الثلاثاء لمنع انتشار فيروس كورونا؛ إلا أن مخالفات عديدة وقعت بعد ساعات من سريانه.

وبدت العاصمة السودانية، مكتظة بمئات المواطنين في محطات الحافلات العامة عند الثامنة مساء، في مقابل عدم وجود حافلات تقل العالقين إلى وجهاتهم فيما يشبه التزام سائقي وسائل النقل العامة بالحظر دون المواطنين.

لكن طرقا رئيسة بدت فارغة من السيارات وحركة المواطنين، كما أغلقت الأسواق وغالب المحال التجارية أبوابها قبل الموعد المحدد لحظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح كل يوم بحسب قرار الحكومة السودانية.

وانتشرت بعد نصف ساعة من دخول الوقت المعلن لحظر التجول دوريات الشرطة ونشطت في ملاحقة وتوقيف المخالفين للقرار، وسحب رخص القيادة ولوحات السيارات.

وعززت السلطات في أول أيام الحظر الوجود العسكري في الطرقات مع نقاط تفتيش صارمة في الطرق الرئيسية والجسور، صاحبتها انتشار لآليات عسكرية على نحو كثيف.

وبدت الحياة في داخل الأحياء بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد نشطة مع إغلاق جزئي لبعض المحال التجارية.

وقررت الحكومة السودانية، أمس الإثنين، فرض حظر تجول في البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا من كل يوم اليوم لمنع تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل 3 حالات إصابة ووفاة واحدة منها وحجر مئات من المشتبه بإصابتهم بالفيروس.