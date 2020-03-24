الأردن يبدأ توزيع الخبز على المواطنين في ظل حظر التجول.. ومخاوف من تبعات التجمهر (صور وفيديو)

بدأ الأردن يوم الثلاثاء توزيع الخبز وبعض المواد الأساسية كالمياه والأدوية على منازل الأردنيين، في ظل حظر التجول الذي تفرضه الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وشهدت مواقع توزيع الخبز المحملة في باصات للنقل العام تهافتا من قبل المواطنين غير الملتزمين بتوصيات أمانة عمان ووزارة الصحة، الأمر الذي أثار انتقادات ومخاوف من نقل الفيروس.

وكانت أمانة عمان الكبرى دعت المواطنين إلى عدم التجمهر أمام باصات توزيع الخبز، وقالت إنها ستصل إلى كل منزل وشقة لتوزيع الخبز.

واعتبر أحد الأردنيين على موقع ”فيسبوك“ أن ”الخلل ليس في الحكومة بل في الشعب“، في ظل تجمهر المواطنين الذي شهدته البلاد اليوم.

وقالت ناشطة أخرى: ”يعني لما الناس ضلت ببيوتها هالكم يوم، وتوقعت الحكومة إنه هالخطة نجحت، اليوم تجمعوا كلهم صغير وكبير بدقيقة واحدة، ولا حدا بعيد عن التاني سم واحد عشان ياخدوا خبز.. يعني شو نحكي: ذكاء خارق، وقرارات سريعة غير مدروسة، والشعب ما إله حل.. والخبز عنده قبل كل شيء.. ما استفدنا شي من الحجر للأسف“.

ويتم نقل مادة الخبز الى المواطنين داخل العاصمة عمان بوساطة أسطول باصات من خلال أمانة عمان الكبرى، وسيتم توزيعها على المنازل بالتعاون مع إدارات المناطق التابعة للأمانة لضمان إيصال الخبز إلى المواطنين.

وسجل الأردن 127 إصابة بفيروس كورونا المستجد (من بينها حالة شفيت من المرض)، وتضم الحالات: 103 أردنيين، 7 عراقيين، 6 فرنسيين، 3 بريطانيين، 3 لبنانيين، 2 فلبينيين، فلسطينيا، أرجنتينيا، أوغنديا. والحالات تتلقى الرعاية الصحية في أقسام العزل.