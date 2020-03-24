شقيقة مي شدياق تكشف حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت ميشا شدياق، شقيقة الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، عن وضعها الصحي في أول ظهور لها من داخل مستشفى العزل الذي تتلقى فيه العلاج جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحًة أن حالتها الصحية أضعف مما كانت عليه عقب عودتها من فرنسا.

ونشرت شقيقة الوزيرة السابقة، صورة جمعتهما سويا من داخل المستشفى في أول ظهور لها عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا، مبينًة أنها تتركها لأول مرة منفردة في مستشفى وأكدت أنها ستكون أقوى من كل شيء.

ونشرت ميشا شدياق الصورة التي جمعتها بشقيقتها الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها الشخصي على موقع ”فيسبوك“، وأثارت قلقا بسبب تعليقها بشأن وضعها الصحي فقالت: ”ميوش هيدي أول مرة بتكوني بالمستشفى ومبكون معك، متل العادة ما فارقتك بالسفرة وانعزلنا سوا وقت رجعنا بس إنتي صحتك أضعف وطلع الفحص إيجابي“.

وأوضحت ميشا شدياق قائلة: ”بس ما بخوف أنا هلق جبروني إتركك لحالك بالمستشفى بس العدرا ومار شربل ما بيتركوكي، إنتي أقوى من كل شي“.

وأعلنت مي شدياق، الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسبوع من عودتها من زيارة لفرنسا، وفقا لبيان صدر عن مكتبها الإعلامي أكدت فيه أنه ظهرت عليها بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بكورونا؛ فعمدت للحجر المنزلي ثم الفحص الذي أظهر إيجابية النتائج.

وتولت شدياق منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ضمن حصة حزب القوات اللبنانية في حكومة سعد الحريري، التي استقالت قبل أشهر على وقع الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ارتفع إلى 230، فيما دعت حكومة حسان دياب اللبنانيين إلى حظر تجول ذاتي، مع تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد وتطبيق خطة فورية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى.