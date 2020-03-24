شاهد كيف تعامل جنود الاحتلال مع عامل فلسطيني مصاب بكورونا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو وثقه نشطاء فلسطينيون، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء أحد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل على الأرض، قرب أحد الحواجز الإسرائيلية بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب المقطع المصور، فقد ألقى جنود الاحتلال عاملا فلسطينيًا قرب حاجز بيت سيرا غرب محافظة رام الله، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وظهر خلال المقطع المصور، تعليق من أحد الشبان الذي أكد أن الجنود الإسرائيليين أخبروا المصاب أن حرارته عالية، كما أنه كان لا يستطيع التحدث.

وظل الشاب ملقى على الأرض ما يزيد عن 3 ساعات، حتى وصول طواقم الإسعاف والطب الوبائي التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية للمكان، ونقله في سيارة خاصة لأحد مشافي الضفة الغربية.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت منع التنقل بين كافة محافظات الضفة الغربية وإسرائيل، حيث يعمل آلاف العمال الفلسطينيين داخل مناطق الخط الأخضر، ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا.

كما سبق وطالبت الحكومة الفلسطينية، من السلطات الإسرائيلية توفير مبيت وظروف إنسانية للعمال الفلسطينيين الذين يبيتون داخل إسرائيل، بعد إغلاق الحواجز مع الضفة الغربية ومنعهم من العودة لمنازلهم.