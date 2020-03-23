إيطاليا تسجل 601 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 آلاف و77، بعد تسجيل 601 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، قال المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، إن الإصابات بالفيروس وصلت إلى 50 ألفا و418.

وأوضح أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 7 آلاف و432.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 368 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

ومع انتشار الفيروس عالميًا، اضطرت دول عديدة إلى إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة، بما فيها الصلوات الجماعية.