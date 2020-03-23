غدير السبتي تكشف حالة ابنتها الصحية بعد إصابة 3 من أبناء أختها بـ“كورونا“‎

صدمت الفنانة الكويتية غدير السبتي، متابعيها وجمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، بإصابة 3 من أبناء شقيقتها بفيروس ”كورونا“ المستجد، أحدهم طفل عمره 4 أعوام، فيما كشفت تعافي ابنتها من المرض.
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الفنانة الكويتية غدير السبتي تعلن إصابة 3 من أبناء شقيقتها بفيروس ”كورونا“ المستجد، أحدهم طفل عمره 4 أعوام، فيما كشفت تعافي ابنتها من المرض. . وتعاطف متابعو قنوات التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا مع الفنانة غدير السبتي، متمنين الشفاء لأبناء شقيقتها وابنتها وكافة المصابين بالفيروس. . #إرم_نيوز #غدير_السبتي #الكويت #فيروس_كورونا #كورنا #فن #مشاهير #أخبار_النجوم #حظر_كامل #منع_التجول #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #kuwait
وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لغدير السبتي، صرحت خلاله بإصابة أبناء شقيقتها بفيروس كورونا، وأن الإسعاف قدم أمس لأخذهم إلى إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس بالكويت، كاشفة أن سبب إصابتها هي اختلاطهم بابنتها المصابة.
وتعاطف متابعو قنوات التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا مع الفنانة غدير السبتي، متمنين الشفاء لأبناء شقيقتها وابنتها وكافة المصابين بالفيروس.