غدير السبتي تكشف حالة ابنتها الصحية بعد إصابة 3 من أبناء أختها بـ“كورونا“‎

الفنانة الكويتية غدير السبتي تعلن إصابة 3 من أبناء شقيقتها بفيروس "كورونا" المستجد، أحدهم طفل عمره 4 أعوام، فيما كشفت تعافي ابنتها من المرض. . وتعاطف متابعو قنوات التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا مع الفنانة غدير السبتي، متمنين الشفاء لأبناء شقيقتها وابنتها وكافة المصابين بالفيروس.